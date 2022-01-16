Su borusundan çıktı, görenler şaşkına döndü

16 Ocak 2022 Pazar, 10:57

Kozan ilçesi Bağözü Mahallesinde bulunan Duraluşağı-Çandık mahallelerini besleyen su borusunun içine sızan dut ağacının kökleri yıllar sonra borular tıkanınca fark edildi.

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, uzun süren çalışma ile iş makinası aracılığı ile yaklaşık 6 metrelik dut ağacının köklerini su borusundan çıkardı.

GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI



Borunun içini kaplayan dut ağacı kökleri görenleri şaşırttı.