Su borusundan çıktı, görenler şaşkına döndü

Adana’nın Kozan ilçesinde su borusundan çıkarılan dut ağacının kökü görenleri şaşkına çevirdi.

İHA
16 Ocak 2022 Pazar, 10:57
Su borusundan çıktı, görenler şaşkına döndü
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Kozan ilçesi Bağözü Mahallesinde bulunan Duraluşağı-Çandık mahallelerini besleyen su borusunun içine sızan dut ağacının kökleri yıllar sonra borular tıkanınca fark edildi. 

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, uzun süren çalışma ile iş makinası aracılığı ile yaklaşık 6 metrelik dut ağacının köklerini su borusundan çıkardı. 

GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Borunun içini kaplayan dut ağacı kökleri görenleri şaşırttı.


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