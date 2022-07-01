Eyyvah Eyvah 3 filmi konusu nedir? Eyyvah Eyvah 3 oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2022 Cuma, 02:32
<p>Eyyvah Eyvah 3, Ata Demirer ile Demet Akbağ'ın başrollerinde yer aldığı, Hakan Algül tarafından yönetilen 2013 yapımı komedi filmi, izleyiciler tarafından çok beğenildi. </p> <p>İşte Eyyvah Eyvah 3 filmi hakkında tüm ayrıntılar...</p>

Eyyvah Eyvah 3, Ata Demirer ile Demet Akbağ'ın başrollerinde yer aldığı, Hakan Algül tarafından yönetilen 2013 yapımı komedi filmi, izleyiciler tarafından çok beğenildi. 

İşte Eyyvah Eyvah 3 filmi hakkında tüm ayrıntılar...

<p><strong>EYYVAH EYVAH 3 KONUSU</strong></p> <p>Büyük aşkı Müjgan'la evlenen Geyiklili klarnetçi Hüseyin Badem için hayat zorlaşmıştır. Ailesine bakabilmek için her fırsatı değerlendirmekte, hatta geceleri yörenin izbe pavyonlarında bile klarnetini çalmaktadır. Can dostu, ablası Firuzan ise hayatına İstanbul'da devam etmektedir ve gün geçtikçe daha meşhur olmaktadır. </p>

EYYVAH EYVAH 3 KONUSU

Büyük aşkı Müjgan'la evlenen Geyiklili klarnetçi Hüseyin Badem için hayat zorlaşmıştır. Ailesine bakabilmek için her fırsatı değerlendirmekte, hatta geceleri yörenin izbe pavyonlarında bile klarnetini çalmaktadır. Can dostu, ablası Firuzan ise hayatına İstanbul'da devam etmektedir ve gün geçtikçe daha meşhur olmaktadır. 

<p>Hüseyin için Firuzan artık televizyonda seyredebildiği ve özlediği eski tatlı hatıradır sanki... Ama ayrı şehirlerde ayrı hikâyeler yaşayan bu insanların ortak bir yönü vardır. Bunu kendileri bilmeseler de feleğin çemberinden geçmek üzerelerdir.</p>

Hüseyin için Firuzan artık televizyonda seyredebildiği ve özlediği eski tatlı hatıradır sanki... Ama ayrı şehirlerde ayrı hikâyeler yaşayan bu insanların ortak bir yönü vardır. Bunu kendileri bilmeseler de feleğin çemberinden geçmek üzerelerdir.

<p><strong>OYUNCULAR</strong></p> <p>* Ata Demirer – Hüseyin Badem</p> <p>* Demet Akbağ – Firuzan</p> <p>* Özge Borak – Müjgan Badem</p> <p>* Serra Yılmaz – Mercedes Melahat</p>

OYUNCULAR

* Ata Demirer – Hüseyin Badem

* Demet Akbağ – Firuzan

* Özge Borak – Müjgan Badem

* Serra Yılmaz – Mercedes Melahat

<p>* Salih Kalyon – Halil</p> <p>* Tarık Ünlüoğlu – Edremit</p> <p>* Ayşe Nil Şamlıoğlu – Necla</p> <p>* Teoman Kumbaracıbaşı – İspanyol İsmail</p>

* Salih Kalyon – Halil

* Tarık Ünlüoğlu – Edremit

* Ayşe Nil Şamlıoğlu – Necla

* Teoman Kumbaracıbaşı – İspanyol İsmail

<p>* Beyti Engin – Kasap</p> <p>* Cengiz Bozkurt</p> <p>* Şener Kökkaya</p> <p>* Tanju Tuncel</p> <p>* Meray Ülgen - Ali Rıza</p>

* Beyti Engin – Kasap

* Cengiz Bozkurt

* Şener Kökkaya

* Tanju Tuncel

* Meray Ülgen - Ali Rıza

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