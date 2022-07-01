Eyyvah Eyvah 3 filmi konusu nedir? Eyyvah Eyvah 3 oyuncuları kimler?
EYYVAH EYVAH 3 KONUSU
Büyük aşkı Müjgan'la evlenen Geyiklili klarnetçi Hüseyin Badem için hayat zorlaşmıştır. Ailesine bakabilmek için her fırsatı değerlendirmekte, hatta geceleri yörenin izbe pavyonlarında bile klarnetini çalmaktadır. Can dostu, ablası Firuzan ise hayatına İstanbul'da devam etmektedir ve gün geçtikçe daha meşhur olmaktadır.
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