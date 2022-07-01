Örümcek Adam 2 filmi konusu nedir? Örümcek Adam 2 oyuncuları kimler?
Aynı adı taşıyan kurgusal Marvel Comics karakterine dayanan, Raimi'nin Örümcek Adam üçlemesinin ikinci bölümü ve Örümcek Adam'ın (2002) devamı olan filmde Tobey Maguire'ın Kirsten Dunst, James Franco, Alfred Molina, Rosemary Harris ile birlikte oynuyor.
Örümcek Adam olaylarından iki yıl sonra geçen filmde, Peter Parker hem kişisel hayatını hem de Örümcek Adam olarak görevlerini yönetmekte zorlanır ve bunun sivil hayatını dramatik bir şekilde etkilediğini bulur. Bu arada bilim insanı ve Peter'ın akıl hocası Dr. Otto Octavius, başarısız bir deney karısını öldürdükten ve nörolojik olarak mekanik dokunaçlara kaynaştırır ve şeytani bir kötü adam olur. Örümcek Adam, güçlerini elinden alıyor gibi görünen ikili kimlikleri arasındaki varoluşsal bir krizle uğraşırken, tehlikeli deneyi yeniden yaratmasını durdurmalıdır.
SPIDER MAN 2 KONUSU
Peter Parker, hem sevgilisi Mary Jane Watson'dan hem de en iyi arkadaşı Harry Osborn'dan uzaklaşmıştır ve May Halasının tahliyeyle karşı karşıya olduğunu keşfeder. Kendisini, genellikle hayati tehlike oluşturan durumlarda, güçlerinin geçici ama yinelenen kayıplarının acısını çekerken bulur. Şu anda Oscorp'un genetik ve bilimsel araştırma bölümünün başkanı olan Harry, Peter'a arkadaş olan ve akıl hocalığı yapan nükleer bilim insanı Otto Octavius'un bir füzyon gücü projesine sponsorluk yapıyor. Octavius, tehlikeli maddeleri işlerken yapay zekaya sahip güçlü robotik dokunaç kollarından oluşan bir koşum takımı takıyor.
Peter ve Harry'nin katıldığı halka açık bir gösteri sırasında, bir güç artışı füzyon reaktörünün dengesinin bozulmasına neden olur. Octavius, kritik hale gelen, karısını öldüren ve sinir sisteminden kolları engelleyen inhibitör çipi yakan reaktörü kapatmayı reddediyor. Örümcek Adam deneyi kapatır. Bir hastanede doktorlar, Octavius'un koşumunu cerrahi olarak çıkarmaya hazırlanır. Engelleyici çip olmadan, artık duyarlı kollar doktorları öldürerek kendilerini savunurlar. Octavius bir limana sığınır. Şimdi silahların yapay zekası tarafından bozulmuş, deneyini yeniden denemeye karar verir ve bunu finanse etmek için bir bankayı soyar. Daily Bugle, bilim insanını "Doktor Ahtapot" olarak adlandırıyor.
Mary Jane, Bugle editörü J. Jonah Jameson'ın oğlu astronot John Jameson ile nişanlanır. Peter, hayatını dengeleyemediği için duygusal bir çöküntü yaşar ve stres nedeniyle güçlerini kaybeder. Örümcek Adam olmayı bırakır, normal hayatına döner ve başarısız bir şekilde Mary Jane ile uzlaşmaya çalışır. O da sonunda May teyzeye Ben Amca'nın ölümüyle ilgili gerçeği itiraf eder. May Teyze onu affeder, ancak New York City'deki suç oranlarındaki artış Peter'ı endişelendirir.
Reaktörünü beslemek için trityum izotopuna ihtiyaç duyan Octavius, talep etmek için Harry'yi ziyaret eder. Harry, babasının ölümünden hala sorumlu olduğuna inandığı Örümcek Adam karşılığında kabul eder. Octavius'a, Harry'nin Örümcek Adam ile arkadaş olduğuna inandığı Peter'ı aramasını söyler, ancak ona Peter'a zarar vermemesini söyler. Octavius, Peter'ı bulur, ona Örümcek Adam'ı bulmasını söyler ve Mary Jane'i yakalar. Onun tehlikeye girmesi, Peter'ın güçlerinin geri dönmesine yol açar ve Peter Octavius'un peşine düşer.
Savaşırken bir New York Metrosu trenine düşerler. Octavius onu sabote eder ve Peter'ı büyük bir fiziksel ücret karşılığında raydan çıkan treni kurtarmak için terk eder. Octavius, zayıflamış bir Peter'ı yakalar ve onu Harry'e teslim eder. Harry Örümcek Adam'ı öldürmeye hazırlanır, ancak Peter'ı maskenin altında görünce şok olur. Peter, Harry'yi onu Octavius'un inine yönlendirmeye ikna eder, çünkü daha büyük şeyler tehlikededir. Nükleer reaksiyon şehri tehdit etmeye başlayınca tekrar savaşırlar. Peter kimliğini açıklar ve Octavius'u rüyasının daha iyiye gitmesine izin vermesi için ikna eder. Octavius, dokunaçlara kendisine itaat etmelerini emreder ve deneyi yok etmek için kendini feda eder. Mary Jane, Peter'ın gerçek kimliğini görür ve bu yüzden birlikte olamayacaklarını söyler.
Harry, babasının bir aynada gördüğü, Harry'nin ölümünün intikamını alması için yalvaran bir görüntüsü tarafından ziyaret edilir. Öfkelenen Harry aynayı kırar ve yanlışlıkla babasının Green Goblin ekipmanının prototiplerini içeren gizli bir odayı ortaya çıkarır. Düğün gününde Mary Jane, John'u sunakta terk eder ve Peter'ın dairesine koşar. Öpüştükten sonra polis sirenlerini duyarlar ve Mary Jane onu Örümcek Adam olarak yardım etmeye teşvik eder.
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