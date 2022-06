Örümcek Adam 2 filmi konusu nedir? Örümcek Adam 2 oyuncuları kimler?

Peter ve Harry'nin katıldığı halka açık bir gösteri sırasında, bir güç artışı füzyon reaktörünün dengesinin bozulmasına neden olur. Octavius, kritik hale gelen, karısını öldüren ve sinir sisteminden kolları engelleyen inhibitör çipi yakan reaktörü kapatmayı reddediyor. Örümcek Adam deneyi kapatır. Bir hastanede doktorlar, Octavius'un koşumunu cerrahi olarak çıkarmaya hazırlanır. Engelleyici çip olmadan, artık duyarlı kollar doktorları öldürerek kendilerini savunurlar. Octavius ​​bir limana sığınır. Şimdi silahların yapay zekası tarafından bozulmuş, deneyini yeniden denemeye karar verir ve bunu finanse etmek için bir bankayı soyar. Daily Bugle, bilim insanını "Doktor Ahtapot" olarak adlandırıyor.

Mary Jane, Bugle editörü J. Jonah Jameson'ın oğlu astronot John Jameson ile nişanlanır. Peter, hayatını dengeleyemediği için duygusal bir çöküntü yaşar ve stres nedeniyle güçlerini kaybeder. Örümcek Adam olmayı bırakır, normal hayatına döner ve başarısız bir şekilde Mary Jane ile uzlaşmaya çalışır. O da sonunda May teyzeye Ben Amca'nın ölümüyle ilgili gerçeği itiraf eder. May Teyze onu affeder, ancak New York City'deki suç oranlarındaki artış Peter'ı endişelendirir.