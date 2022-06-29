Kutsal Damacana 2: İtmen filmi konusu nedir? Kutsal Damacana 2: İtmen oyuncuları kimler?

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Kendine has komedi anlayışıyla hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşan Şafak Sezer'in hayat verdiği Fikret, eski mesleği olan gemiciliğe dönmüş, tayfa olarak çalıştığı gemiyle uzak denizlere açılmıştır. Gemi Hint okyanusunda seyrederken Somali'li korsanların saldırısına uğrar, korsanlar gemiyi ele geçirir, Fikret denize atlayıp kaçar.
Ertesi gün Fikret baygın bir halde Hindistan sahilinde bir kumsalda karaya vurur. Bir kaç hintli köylü Fikret'i bulur, tedavi etmek için yakınlardaki bir Budist tapınağına götürürler. Aradan beş ay geçer, Fikret sağlığına kavuşur, tapınakta eğitim gören Serkan adındaki saf bir Türk genciyle tanışıp arkadaş olur. Ferrari'sini Satan Çakma Bilge tadındaki Serkan, Fikret'in karakterine ve hayata bakış biçimine hayran olmuştur.
Fikret ve Serkan Türkiye'ye dönerler. Serkan bir kaç gün misafir etmek için Fikret'i çiflik evine davet eder. Ertesi sabah Fikret arkadaşı çulsuz Müjdat'la buluşur. Fikret'le birlikte haciz malların satıldığı Yed'i Emin Deposundan mal alıp-satmayı planlamaktadır. Fikret ve Müjdat o gece Müjdat'nin evine giderler. Uyumak için yatağa girdiklerinde o gün açık arttırmadan aldıkları tablonun içindeki kurt, tablodan çıkar, Müjdat'ın içine girer.
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