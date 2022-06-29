Kutsal Damacana 2: İtmen filmi konusu nedir? Kutsal Damacana 2: İtmen oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
29 Haziran 2022 Çarşamba, 15:09
<p><strong>Kutsal Damacana 2: İtmen,</strong> Kutsal Damacana'nın devam filmidir. Filmin başrollerini Şafak Sezer, Mustafa Üstündağ, Aydemir Akbaş canlandırmaktadır.</p> <p>İşte <strong>Kutsal Damacana 2: İtmen</strong> filmi hakkında tüm ayrıntılar...</p>

Kutsal Damacana 2: İtmen, Kutsal Damacana'nın devam filmidir. Filmin başrollerini Şafak Sezer, Mustafa Üstündağ, Aydemir Akbaş canlandırmaktadır.

İşte Kutsal Damacana 2: İtmen filmi hakkında tüm ayrıntılar...

<p>Kendine has komedi anlayışıyla hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşan Şafak Sezer'in hayat verdiği Fikret, eski mesleği olan gemiciliğe dönmüş, tayfa olarak çalıştığı gemiyle uzak denizlere açılmıştır. Gemi Hint okyanusunda seyrederken Somali'li korsanların saldırısına uğrar, korsanlar gemiyi ele geçirir, Fikret denize atlayıp kaçar.</p>

Kendine has komedi anlayışıyla hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşan Şafak Sezer'in hayat verdiği Fikret, eski mesleği olan gemiciliğe dönmüş, tayfa olarak çalıştığı gemiyle uzak denizlere açılmıştır. Gemi Hint okyanusunda seyrederken Somali'li korsanların saldırısına uğrar, korsanlar gemiyi ele geçirir, Fikret denize atlayıp kaçar.

<p>Ertesi gün Fikret baygın bir halde Hindistan sahilinde bir kumsalda karaya vurur. Bir kaç hintli köylü Fikret'i bulur, tedavi etmek için yakınlardaki bir Budist tapınağına götürürler. Aradan beş ay geçer, Fikret sağlığına kavuşur, tapınakta eğitim gören Serkan adındaki saf bir Türk genciyle tanışıp arkadaş olur. Ferrari'sini Satan Çakma Bilge tadındaki Serkan, Fikret'in karakterine ve hayata bakış biçimine hayran olmuştur. </p>

Ertesi gün Fikret baygın bir halde Hindistan sahilinde bir kumsalda karaya vurur. Bir kaç hintli köylü Fikret'i bulur, tedavi etmek için yakınlardaki bir Budist tapınağına götürürler. Aradan beş ay geçer, Fikret sağlığına kavuşur, tapınakta eğitim gören Serkan adındaki saf bir Türk genciyle tanışıp arkadaş olur. Ferrari'sini Satan Çakma Bilge tadındaki Serkan, Fikret'in karakterine ve hayata bakış biçimine hayran olmuştur. 

<p>Fikret ve Serkan Türkiye'ye dönerler. Serkan bir kaç gün misafir etmek için Fikret'i çiflik evine davet eder. Ertesi sabah Fikret arkadaşı çulsuz Müjdat'la buluşur. Fikret'le birlikte haciz malların satıldığı Yed'i Emin Deposundan mal alıp-satmayı planlamaktadır. Fikret ve Müjdat o gece Müjdat'nin evine giderler. Uyumak için yatağa girdiklerinde o gün açık arttırmadan aldıkları tablonun içindeki kurt, tablodan çıkar, Müjdat'ın içine girer.</p>

Fikret ve Serkan Türkiye'ye dönerler. Serkan bir kaç gün misafir etmek için Fikret'i çiflik evine davet eder. Ertesi sabah Fikret arkadaşı çulsuz Müjdat'la buluşur. Fikret'le birlikte haciz malların satıldığı Yed'i Emin Deposundan mal alıp-satmayı planlamaktadır. Fikret ve Müjdat o gece Müjdat'nin evine giderler. Uyumak için yatağa girdiklerinde o gün açık arttırmadan aldıkları tablonun içindeki kurt, tablodan çıkar, Müjdat'ın içine girer.

<p>OYUNCULAR</p> <p>* Şafak Sezer</p> <p>* Mustafa Üstündağ</p> <p>* Aydemir Akbaş</p>

OYUNCULAR

* Şafak Sezer

* Mustafa Üstündağ

* Aydemir Akbaş

<p>* Serkan Şengül</p> <p>* Yıldırım Memişoğlu</p> <p>* Ebubekir Öztürk</p>

* Serkan Şengül

* Yıldırım Memişoğlu

* Ebubekir Öztürk

<p>* Eriş Akman</p> <p>* Tuğba Karaca</p> <p>* Güzin Usta</p>

* Eriş Akman

* Tuğba Karaca

* Güzin Usta

<p>* Dilan Sezer</p> <p>* Şener Kökkaya</p> <p>* Ferhat Güzel</p>

* Dilan Sezer

* Şener Kökkaya

* Ferhat Güzel

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