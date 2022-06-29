Kutsal Damacana 2: İtmen filmi konusu nedir? Kutsal Damacana 2: İtmen oyuncuları kimler?

Ertesi gün Fikret baygın bir halde Hindistan sahilinde bir kumsalda karaya vurur. Bir kaç hintli köylü Fikret'i bulur, tedavi etmek için yakınlardaki bir Budist tapınağına götürürler. Aradan beş ay geçer, Fikret sağlığına kavuşur, tapınakta eğitim gören Serkan adındaki saf bir Türk genciyle tanışıp arkadaş olur. Ferrari'sini Satan Çakma Bilge tadındaki Serkan, Fikret'in karakterine ve hayata bakış biçimine hayran olmuştur.