Malkoçoğlu Kurt Bey filmi konusu nedir? Malkoçoğlu Kurt Bey oyuncuları kimler?
Malkoçoğlu Kurt Bey, yönetmenliğini ve yapımını Süreyya Duru'nun üstelediği 1972 yapımı Türk filmdir. Malkoçoğlu serilerinin son filmidir ve bu film, serilerinin Cüneyt Arkın yerine başka bir aktörün oynadığı tek film olma özelliğine sahiptir.
İşte Malkoçoğlu Kurt Bey filmi hakkında tüm ayrıntılar...
FİLMİN KONUSU
Don Casetti'den canını bağışlamak koşuluyla hazinesinin yerini öğrenen Malkoçoğlu Ali Bey, Çaldıran'da vefat eder. Bunun üzerine tahtta hak idda eden Yavuz Sultan Selim Han'ın yeğeni Şehzade Murat'ın (Tufan Giray) adamı Mahmut (Tuncer Necmioğlu), Malkoçoğlu'nun çocuklarından Malkoçoğlu Doğan Bey'i (Serdar Gökhan) kaçırır ve Doğan Bey, "Don Diaz" adıyla Dük D'alvarez'in oğlu olarak yetişir.
Mahmut'un yaptıklarını haber alan Kanuni Sultan Süleyman Han (Haldun Ergüvenç) Malkoçoğlu'nun diğer oğlu olan Kurtbey'i Mahmut'u kontrole gönderir. Doğan Bey sonradan gerçek kimliğini öğrenir. Sonunda Kurt Bey, Şehzade Murat'ı, Sultan Süleyman Han'a teslim eder ve Casetti'nin hazinesini şaşırtıcı bir gerçekle beraber sultana getirir.
OYUNCULAR
* Serdar Gökhan - Dogan Bey/Malkoçoglu Kurtbey
* Perihan Savaş - Muslu nun Torunu
* Hayati Hamzaoğlu - Muslu
* Tufan Giray - Şehzade Murat
* Tuncer Necmioğlu - Mahmut
* Kayhan Yıldızoğlu - Dük D'Alvares
* Nedret Güvenç - Ana Hatun
* Yavuz Selekman - Derbent Köylüsü
* Aykut Sözeri - Don Hose
* Anuşka - Prenses Maria
* Haldun Ergüvenç - Kanuni Sultan Süleyman
* Cemal Gonca - Ahmet Paşa
* Hasan Yıldız - Komutan
* Cemal Aris - Bizanslı Komutan
* Zülfikar Divani - Şehzade Murat'ın adamı
* Ajlan Aktuğ - Bizanslı
* Bülent Kayabaş - Nigarula
* Giray Alpan - Şehzade Murat'ın Adamı
* Yüksel Gözen - Lamberg
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