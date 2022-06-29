Malkoçoğlu Kurt Bey filmi konusu nedir? Malkoçoğlu Kurt Bey oyuncuları kimler?

Malkoçoğlu Kurt Bey, yönetmenliğini ve yapımını Süreyya Duru'nun üstelediği 1972 yapımı Türk filmdir. Malkoçoğlu serilerinin son filmidir ve bu film, serilerinin Cüneyt Arkın yerine başka bir aktörün oynadığı tek film olma özelliğine sahiptir.

İşte Malkoçoğlu Kurt Bey filmi hakkında tüm ayrıntılar...