Gerzek Şaban filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Osman sevdiği kızla evlenmek isteyen saf bir figürandır. Kendisi çalıştığı filmlerin setlerinde ortalığı birbirine katmaktadır, Seyfi ise yeraltı dünyasının ünlü babası olarak bilinmektedir. Bir gün Osman mahalledeki arkadaşlarıyla gazinoya gider, gazino sahipleri onu mafya babası Seyfi sanarak ona haraç verirler. Düşman olduğu diğer başka mafya babalarıyla mücadele eden Seyfi'yle, mahallesini hacizden kurtarmaya çalışan Osman'ın hayatları tesadüfen birbirine karışacaktır.