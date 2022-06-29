Gerzek Şaban filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?
1980 yapımı filmin ismi, Gerzek Şaban olmasına rağmen filmde "Şaban" adında bir karakterin olmadığı Gerzek Şaban filmi, Kemal Sunal-Natuk Baytan filmlerinin tipik örneklerinden biri olarak biliniyor. Gerzek Şaban filminde Kemal Sunal, Ülkü Özen gibi başarılı isimler yer alıyor.
İşte Gerzek Şaban filmi hakkında tüm ayrıntılar...
Osman sevdiği kızla evlenmek isteyen saf bir figürandır. Kendisi çalıştığı filmlerin setlerinde ortalığı birbirine katmaktadır, Seyfi ise yeraltı dünyasının ünlü babası olarak bilinmektedir. Bir gün Osman mahalledeki arkadaşlarıyla gazinoya gider, gazino sahipleri onu mafya babası Seyfi sanarak ona haraç verirler. Düşman olduğu diğer başka mafya babalarıyla mücadele eden Seyfi'yle, mahallesini hacizden kurtarmaya çalışan Osman'ın hayatları tesadüfen birbirine karışacaktır.
İlgili Haberler
- Malkoçoğlu Kurt Bey filmi konusu nedir? Malkoçoğlu Kurt Bey oyuncuları kimler?
- Kutsal Damacana 2: İtmen filmi konusu nedir? Kutsal Damacana 2: İtmen oyuncuları kimler?
- 6 Kişi Ölecek filmi konusu nedir? 6 Kişi Ölecek filmi oyuncuları kimler?
- Komşum Bir Ajan filmi konusu nedir? Komşum Bir Ajan filmi oyuncuları kimler?
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan 'Türk Ocakları' göndermesi
- İstanbul'da hareketli dakikalar
- Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi
- Osmaniye'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
- Hareketli dakikalar: Milyonluk yatta can pazarı
- Arda Turan'dan şaşırtan AKP yanıtı
- Sarallara dev operasyon
- 'Elinde son derece ciddi bilgiler, belgeler var'
- 'Şahmeran' operasyonunda yeni gelişme
- AKP'li başkandan işçiye tehdit
En Çok Okunan Haberler
-
- Türk Ocakları'ndan Devlet Bahçeli'ye yanıt
- Peker ile Şener arasında restleşme
- Kulislerdeki 3 'Sedat Peker' söylentisi
- Sarallara dev operasyon
- Erdoğdu ve Torun, CHP'den istifa etti
- Fotoğraftaki akıl almaz ayrıntı
- Arda Turan'dan şaşırtan AKP yanıtı
- Cumhur'a kötü haber, yüzde 7 kurtarmadı
- Şirketlere kayyum atandı, binlerce hesaba el konuldu
- Gazeteciler Ünal'a soru sormak istedi, polis engelledi!