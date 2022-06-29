Gerzek Şaban filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?

cumhuriyet.com.tr
29 Haziran 2022 Çarşamba, 16:33
<p>1980 yapımı filmin ismi, <strong>Gerzek Şaban</strong> olmasına rağmen filmde <strong>"Şaban"</strong> adında bir karakterin olmadığı Gerzek Şaban filmi, <strong>Kemal Sunal-Natuk Baytan</strong> filmlerinin tipik örneklerinden biri olarak biliniyor. Gerzek Şaban filminde <strong>Kemal Sunal, Ülkü Özen</strong> gibi başarılı isimler yer alıyor. </p> <p>İşte Gerzek Şaban filmi hakkında tüm ayrıntılar...</p>

1980 yapımı filmin ismi, Gerzek Şaban olmasına rağmen filmde "Şaban" adında bir karakterin olmadığı Gerzek Şaban filmi, Kemal Sunal-Natuk Baytan filmlerinin tipik örneklerinden biri olarak biliniyor. Gerzek Şaban filminde Kemal Sunal, Ülkü Özen gibi başarılı isimler yer alıyor. 

İşte Gerzek Şaban filmi hakkında tüm ayrıntılar...

<p><strong>GERZEK ŞABAN FİLMİ KONUSU NEDİR?</strong></p> <p>Filmde Kemal Sunal'ın birbirine benzeyen iki kişiyi, ünlü bir mafya babası (Seyfi), filmlerde figüranlık yapan saf bir delikanlıyı (Osman) canlandırmaktadır. Gerzek Şaban'da bu benzerlik nedeniyle birçok gülünç olay yaşanmaktadır.</p>

GERZEK ŞABAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmde Kemal Sunal'ın birbirine benzeyen iki kişiyi, ünlü bir mafya babası (Seyfi), filmlerde figüranlık yapan saf bir delikanlıyı (Osman) canlandırmaktadır. Gerzek Şaban'da bu benzerlik nedeniyle birçok gülünç olay yaşanmaktadır.

<p>Osman sevdiği kızla evlenmek isteyen saf bir figürandır. Kendisi çalıştığı filmlerin setlerinde ortalığı birbirine katmaktadır, Seyfi ise yeraltı dünyasının ünlü babası olarak bilinmektedir. Bir gün Osman mahalledeki arkadaşlarıyla gazinoya gider, gazino sahipleri onu mafya babası Seyfi sanarak ona haraç verirler. Düşman olduğu diğer başka mafya babalarıyla mücadele eden Seyfi'yle, mahallesini hacizden kurtarmaya çalışan Osman'ın hayatları tesadüfen birbirine karışacaktır.</p>

Osman sevdiği kızla evlenmek isteyen saf bir figürandır. Kendisi çalıştığı filmlerin setlerinde ortalığı birbirine katmaktadır, Seyfi ise yeraltı dünyasının ünlü babası olarak bilinmektedir. Bir gün Osman mahalledeki arkadaşlarıyla gazinoya gider, gazino sahipleri onu mafya babası Seyfi sanarak ona haraç verirler. Düşman olduğu diğer başka mafya babalarıyla mücadele eden Seyfi'yle, mahallesini hacizden kurtarmaya çalışan Osman'ın hayatları tesadüfen birbirine karışacaktır.

<p><strong>GERZEK ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?</strong></p> <p>Filmin sahneleri büyük ölçüde Zekeriyaköy'de çekilmiştir.</p>

GERZEK ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin sahneleri büyük ölçüde Zekeriyaköy'de çekilmiştir.

<p><strong>GERZEK ŞABAN OYUNCULARI KİMLER?</strong></p> <p>* Kemal Sunal - Osman / Seyfi</p> <p>* Yadigar Ejder - Kahveci Hamza</p> <p>* Muhteşem Durukan - Konyakçı</p> <p>* Arap Celal - Arap Celal</p>

GERZEK ŞABAN OYUNCULARI KİMLER?

* Kemal Sunal - Osman / Seyfi

* Yadigar Ejder - Kahveci Hamza

* Muhteşem Durukan - Konyakçı

* Arap Celal - Arap Celal

<p>* Ülkü Özen - Lale</p> <p>* Rıza Pekkutsal - Rejisör</p> <p>* Nejat Gürçen - Hamdi</p> <p>* Reha Yurdakul - Mafya şefi Abbas</p>

* Ülkü Özen - Lale

* Rıza Pekkutsal - Rejisör

* Nejat Gürçen - Hamdi

* Reha Yurdakul - Mafya şefi Abbas

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