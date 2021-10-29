Facebook adını değiştirdi: Daha önce adını değiştiren bazı büyük şirketler
Mark Zuckerberg, kurucusu ve CEO’su olduğu Facebook’un adının Meta olarak değiştirileceğini duyurmasıyla birlikte şirket için yeni bir döneme geçildi. Halihazırda faaliyet gösteren ve dünyanın en büyükleri arasında yer alan birçok büyük şirket de geçmişte isim değişikliğine gitmişti. İşte geçmişte isim değişikliğine giden dünyanın en büyük şirketleri..
BACKRUB
‘Google’da arama yapmak’ ve ‘BackRub’da arama yapmak’ tabirlerinden hangisi size daha güvenilir geliyor?
Google kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, 1996 yılında geliştirdikleri arama motoruna 'BackRub' adını vermişlerdi.
Web'in 'geri bağlantıları' analizi için bu ismi verdiklerini belirten kurucular, daha sonra, çok büyük sayıda verinin indekslenmesiyle ilgili uygun bir isim arayışına girerek, 15 Eylül 1997'de 'google.com' isminin tescil ederek kullanmaya başladı.
APPLE COMPUTERS
1976'da kurulan ve bugün Apple olarak bilinen teknoloji devi, ilk olarak kurucuları Steve Jobs, Ronald Wayne ve Steve Wozniak tarafından Apple Computers olarak adlandırılmıştı.
Apple CEO'su Steve Jobs, 2007'de Apple'ın adından 'Bilgisayar' kelimesini çıkararak 'Apple' adını aldığını duyurmuştu.
Sony ara sıra "Totsuko" ismini Japonya'da kullandı ama Morita bu ismin Amerikalı müşteriler için telaffuzunun zor olduğunu keşfetti. Daha sonra "Tokyo Teletech" ismini kullanmaya başladı ama Morita bu "Teletech" ismini bir Amerikan şirketinin kullandığını gördü. Daha sonra iki kelimenin karışımı olan "Sony" kelimesi marka olarak seçildi.
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