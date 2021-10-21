Facebook’tan yeni karar: Telif ödemeyi kabul etti

Facebook'tan yapılan açıklamada, birçok yerel ve ulusal Fransız basın kuruluşunu temsil eden Genel Bilgi Basın İttifakı ile anlaşma imzalandığı, bu çerçevede, kullanıcıların paylaştığı ve bu basın kuruluşlarınca üretilen içeriklerin telif hakları için ödeme yapılacağı belirtildi.