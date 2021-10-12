Son Dakika... Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor

12 Ekim 2021 Salı, 14:58

Facebook Inc, geçtiğimiz haftalarda yaklaşık altı saat süren ve 3.5 milyar kullanıcının WhatsApp, Instagram ve Messenger gibi sosyal medya ve mesaj servislerine erişimine engel olan kesintinin "ayar değişikliği hatasından" kaynaklandığını açıkladı.

ERİŞİM SORUNU YAŞANIYOR

Milyonlarca insanın kullandığı sosyal paylaşım sitesi Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor.

Reuters'ın Downdetector'a dayandırdığı habere göre, bazı kullanıcılar Facebook'a erişim problemi yaşıyor.