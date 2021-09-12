3

A Milli Takım'da yaşanan gelişmeleri değerlendiren Terim, "Olayları izliyorum. Şu anda içinde bulunduğumuz bu güzel tesisin de adı Şenol Güneş tesisi. Türk futboluna bu kadar hizmet etmiş bir arkadaşımız. İtibarsızlaştırma, yaralama, acıtma hiç hoş değil. Bunu hak etmedi. Saygıyla anmasını, sevgiyle göndermesini bilmeliyiz. Şenol Güneş, bu ülkeye hizmet etti. Herkesten fazla ister kazanmayı. Sevapları herhalde çok fazladır. Gelip görev yapmak, imza atmak nasıl doğalsa, ayrılmak da doğaldır. Ayıp ediyorsunuz hocaya. Bu ay-yıldızı Şenol da ben de göğsümüzde taşıdık. Bizden fazla kim isteyebilir? İşin teknik boyutu, öldürdünüz. İşin ekonomik boyutu, geberttiniz. Bir sakinleşelim ya, bu çocuklar bizim çocuklarımız. Dört maç var, sakinleşin. Nedir bu kendi kendimize yaptığımız harakiri?" dedi.