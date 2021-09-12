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Terim'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"İkinci yarı top bizdeyken daha iyi işler yaptık. Daha çok pozisyona girdik, koparabilirdik ama olmadı. İkidir 2-0'dan puan kaybediyorduk. Belki 0-0 bitse başka şeyler söylenir ama 2-0'dan olunca... Bazen dinamizmimizin yansıması böyle olabilir ama benim hedefimde ilk yarıdaki Galatasaray var. Oyunu rakibe oynatmayan, tüm alanları kapatan, dar alanda takımın boyunu kısaltan ve topla iyi oynayan, sahanın her yerinde baskı kuran bir Galatasaray yapabilirsek mutlu olurum. İyi oynayan bir takımda bazı oyuncuları zaten değiştirmek istemem ama mecbur kalıyorsunuz bazen. Bazı arkadaşlarımızı da görmek zorundayız. Bugün çok iyi bir kadroya sahip Trabzonspor ile oynamak kolay değil. Ama galibiyeti kaçırdığım için üzüntülüyüm. Daha iyi olabilirdi."