Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan teknik direktör Fatih Terim, "2-0 giremiyoruz bir türlü soyunma odasına. Yakında onları da becereceğiz inşallah. Baskıyla rakibi kapatarak başlamak istedik, yaptık da. Son birkaç dakika geriye çekilme, lüzumsuz ve gereksiz pas hataları bizi zora soktu ve golü yedik. İkinci yarıya 2-0 başlamak başka, 2-1 başlamak başka. Bunu yememeliydik." diye konuştu.
Terim yapılan değişiklikler için,
"Maalesef ilk yarıda Emre Kılınç'ın sakatlığı, hiç oynayamayacak durumda olması bizi değişikliğe itti. Bu arada Nwakaeme'nin kanadında da eksikliğimiz olmaya başladı. Bu yüzden destek için Aytaç'ı aldım oyuna. İyi oynayan bir takım için herhangi bir şey düşünmüyordum ama bir sakatlık ve bir taktiksel anlayış bizi ona itti." ifadelerini kullandı.
Terim'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"İkinci yarı top bizdeyken daha iyi işler yaptık. Daha çok pozisyona girdik, koparabilirdik ama olmadı. İkidir 2-0'dan puan kaybediyorduk. Belki 0-0 bitse başka şeyler söylenir ama 2-0'dan olunca... Bazen dinamizmimizin yansıması böyle olabilir ama benim hedefimde ilk yarıdaki Galatasaray var. Oyunu rakibe oynatmayan, tüm alanları kapatan, dar alanda takımın boyunu kısaltan ve topla iyi oynayan, sahanın her yerinde baskı kuran bir Galatasaray yapabilirsek mutlu olurum. İyi oynayan bir takımda bazı oyuncuları zaten değiştirmek istemem ama mecbur kalıyorsunuz bazen. Bazı arkadaşlarımızı da görmek zorundayız. Bugün çok iyi bir kadroya sahip Trabzonspor ile oynamak kolay değil. Ama galibiyeti kaçırdığım için üzüntülüyüm. Daha iyi olabilirdi."
"Kolay değil. Daha hayatları boyunca birbirlerini görmemiş oyuncuların aynı hedefe yönelmeleri için beraber yaşamaları, beraber çalışmaları ve beraber oynamalaı gerekir. Öne geçtiği zaman hafif korku, heyecan ve telaş olabilir ama zaman içinde bunlar geçecektir. İnşallah daha zengin bir atmosfere girebilirsek takım olarak... Perşembe-Pazar ve 20 saat uçup gelen oyuncular var. Bunlar kolay değil. Dengelemeye yönelik diğer arkadaşlarımız da bize yardımcı olursa daha iyi takım olacağız. Bir numaralar ne kadar önemliyse iki numaralar da o kadar önemli. Bazı arkadaşlarımız daha çabuk form tutmalı çünkü aksi takdirde forma kolay olmayacak."
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