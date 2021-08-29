1

Süper Lig’in 3’üncü haftasında Galatasaray, 2-0 öne geçtiği maçta deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “3’üncü günler maç oynuyoruz, bu sıcakta oynuyoruz, seyahatler yapıyoruz... Bunların hepsi tamam. 15-45’inci dakikalar arası var ki muhteşem top oynuyoruz, 5-6 kaçıyor, kaçıyor da kaçıyor. En kötü 2-0 girebilirdik araya. Bu başka bir oyun demektir ama 2-1 her zaman umuttur. Biz de aynısı olsa, 2-2 yapıyoruz deriz. Ama 2-0, 3-0 başka bir şey. Biz bunları atamadık. Çok basitleri atamadık, basit pasları kullanamadık. 2-0 da bitebilirdi ama maalesef topu kaybettiğimiz yerle, gol yediğimiz yer arasında 3’e 1’iz. Bu biraz açıkçası üzdü bizi. Daha rahat bir oyun oynayacaktık. İkinci yarının bir bölümünde zaten düşeceğimiz aşikar, bunu ancak skor ve rahat bir oyunla, bol pasla belki fizik düşüklüğümüzü halledebilirdik ama hele hele bir de 60’dan sonra çıkarken bir gol yiyince düştükçe düştük. Bazı oyuncularımız artık fiziksel olarak gitmez oldu. Sonra da 3-2 de kaybedebilirdik, maalesef pozisyonlar verdik. Burada akılda olmayan Alex’in çıkışıydı. Midesinde problem oldu. Denedik, ‘Ağrım var’ deyince çıkardık. Buna rağmen Galatasaray 2-0 öne geçtiyse, kazanmalı. Bunun herhangi bir pardon’u yok yani" diye konuştu.