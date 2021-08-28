Galatasaray, yeni transfer Morutan'ın kaç numaralı formayı giyeceğini açıkladı
Galatasaray, Türkiye'de bir ilke imza atarak yeni transferi Olimpiu Morutan'ın forma numarasını taraftar aracılığıyla belirledi.
Galatasaray resmi Fan Tokenı olan GAL Fan Token’ın sahibi taraftarlar, oy haklarını bu sefer Galatasaray’ın son transferi Rumen genç yıldız Olimpiu Morutan’ın forma numarasını seçmek için kullandı.
Galatasaraylı taraftarlar yeni transferin forma numarasını bu uygulama sayesinde belirledi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Morutan, taraftarın belirlediği 21 numaralı formayı giyecek.
Galatasaray, bu duyuruyu "Taraftarlarımız, http://Socios.com'da $GAL Fan Token'larını kullanarak yeni transferimiz Olimpiu Morutan'ın forma numarasını seçti. Galatasaray, bir ilke daha imza attı ve dünyada ilk defa bir futbolcunun forma numarası taraftarlar tarafından seçildi" ifadelerini kullanarak yaptı.
Taraftarlarımız, https://t.co/vAnoXojsJy'da $GAL Fan Token'larını kullanarak yeni transferimiz Olimpiu Morutan'ın forma numarasını seçti.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 28, 2021
Galatasaray, bir ilke daha imza attı ve dünyada ilk defa bir futbolcunun forma numarası taraftarlar tarafından seçildi.
$CHZ pic.twitter.com/QwdqEa0hgr
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