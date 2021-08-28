Galatasaray, yeni transfer Morutan'ın kaç numaralı formayı giyeceğini açıkladı

28 Ağustos 2021 Cumartesi, 23:03

Galatasaray resmi Fan Tokenı olan GAL Fan Token’ın sahibi taraftarlar, oy haklarını bu sefer Galatasaray’ın son transferi Rumen genç yıldız Olimpiu Morutan’ın forma numarasını seçmek için kullandı.

Galatasaraylı taraftarlar yeni transferin forma numarasını bu uygulama sayesinde belirledi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Morutan, taraftarın belirlediği 21 numaralı formayı giyecek.

Galatasaray, bu duyuruyu "Taraftarlarımız, http://Socios.com'da $GAL Fan Token'larını kullanarak yeni transferimiz Olimpiu Morutan'ın forma numarasını seçti. Galatasaray, bir ilke daha imza attı ve dünyada ilk defa bir futbolcunun forma numarası taraftarlar tarafından seçildi" ifadelerini kullanarak yaptı.