<p>Galatasaray, 2-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa ile berabere kaldı. Teknik direktör Fatih Terim 2-2'lik karşılaşmayı değerlendirdi.</p>
1

Galatasaray, 2-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa ile berabere kaldı. Teknik direktör Fatih Terim 2-2'lik karşılaşmayı değerlendirdi.

<p>Terim, "Açıkçası zinde olduğumuz ana kadar daha canlı olduğumuz bölümde 4-0, 5-0 skorlara gidebilirdi" diyen Fatih Terim, "Attığımızdan daha rahat kaçırdıklarımız vardı. 47'de bize yakışmayan goller yedik. 2-1 her zaman umuttur. Biz de düşünmüştük ki... 15'le 45 arası çok iyi oynadık. 1-2 gol pozisyon bulduk ama rakibimiz de kazanabilirdi. Oyunun buraya gelmemesi lazım. İkinci yarı yine çıkarken kaptırdığımız top var ki sık sık bu aralar başımıza geliyor. Böyle öne geçiyorsunuz böyle maçlarda kazanmamız gerekiyor." dedi.<br></p>
2

Terim, "Açıkçası zinde olduğumuz ana kadar daha canlı olduğumuz bölümde 4-0, 5-0 skorlara gidebilirdi" diyen Fatih Terim, "Attığımızdan daha rahat kaçırdıklarımız vardı. 47'de bize yakışmayan goller yedik. 2-1 her zaman umuttur. Biz de düşünmüştük ki... 15'le 45 arası çok iyi oynadık. 1-2 gol pozisyon bulduk ama rakibimiz de kazanabilirdi. Oyunun buraya gelmemesi lazım. İkinci yarı yine çıkarken kaptırdığımız top var ki sık sık bu aralar başımıza geliyor. Böyle öne geçiyorsunuz böyle maçlarda kazanmamız gerekiyor." dedi.

<p>Fatih Terim ikinci yarının başında oyundan çıkan Alex Cicaldau'nun neden oyundan çıktığını da açıkladı.</p>
3

Fatih Terim ikinci yarının başında oyundan çıkan Alex Cicaldau'nun neden oyundan çıktığını da açıkladı.

<p>Tecrübeli teknik direktör, "Alex hücumda en önemli kontağımız. Maalesef midesinde hissettiği bir rahatsızlık vardı. Bizim için talihsizlikti. Ne olursa olsun kazanmamız gerekiyordu. Kasımpaşa kazanbilirdi. Geçen seneden beri kazanmamız gereken golü atamıyoruz. Bunu başaramadık. Gençlerimizin oynadığı zaman zaman iyi oyundan, süreleri artıracağız. Kolay maçları da zor hale sokmayacağız." diye konuştu.</p>
4

Tecrübeli teknik direktör, "Alex hücumda en önemli kontağımız. Maalesef midesinde hissettiği bir rahatsızlık vardı. Bizim için talihsizlikti. Ne olursa olsun kazanmamız gerekiyordu. Kasımpaşa kazanbilirdi. Geçen seneden beri kazanmamız gereken golü atamıyoruz. Bunu başaramadık. Gençlerimizin oynadığı zaman zaman iyi oyundan, süreleri artıracağız. Kolay maçları da zor hale sokmayacağız." diye konuştu.

Video Haberler