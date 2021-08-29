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Terim, "Açıkçası zinde olduğumuz ana kadar daha canlı olduğumuz bölümde 4-0, 5-0 skorlara gidebilirdi" diyen Fatih Terim, "Attığımızdan daha rahat kaçırdıklarımız vardı. 47'de bize yakışmayan goller yedik. 2-1 her zaman umuttur. Biz de düşünmüştük ki... 15'le 45 arası çok iyi oynadık. 1-2 gol pozisyon bulduk ama rakibimiz de kazanabilirdi. Oyunun buraya gelmemesi lazım. İkinci yarı yine çıkarken kaptırdığımız top var ki sık sık bu aralar başımıza geliyor. Böyle öne geçiyorsunuz böyle maçlarda kazanmamız gerekiyor." dedi.

