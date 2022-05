Fazıl Say, babası Ahmet Say’ın vefatını sosyal medya üzerinden paylaştı: Ahmet Say kimdir?

1985 yılında “Müzik Ansiklopedisi Yayınları”nı kuran Ahmet Say, Türkiye’de konservatuarlar, üniversitelerin müzik eğitimi bölümleri, müzikçiler ve müziksever aydınlar tarafından ilgiyle karşılanan kitaplar yazdı.1995 yılında “The Music Makers in Turkey” adı ile İngilizce hazırlanan kitabı, Türkçe olarak “Türkiye’nin Müzik Atlası” adı ile 1998 yılında yayınladı. Daha önce 2012 yılında; Bingöl Hikâyeleri (Güneşin Savrulduğu Yerden) adları ile yayınlanan kitabı Ca Yo Ke Tij Ti Ra Bena Vila ismi ile Zazaca olarak Evrensel Basım Yayın tarafından yayınlandı. Ahmet Say, bunun yanında 1978 yılında kurulan Say Yayınları’nın sahibi oldu.

Türkiye’nin önde gelen gazete ve dergilerinde yayımlanan yüzlerce müzik eleştirisi ve sanat sorunları üzerine yazdığı ilginç yazılarıyla tanınan Say, uluslararası ve ulusal müzik toplantılarında ses getiren, incelediği sorunların çözüm yollarını gösteren bildiriler sundu.

ÖDÜLLERİ

*1970 – TRT Ödülleri Öykü Yarışması Başarı Ödülü (Kamil’in Atı adlı öykü)

*1974 – Yeni Adımlar Dergisi’nin açtığı Sabahattin Ali Hikaye Yarışması Birincilik ödülü

*1975 – Antalya Film Festivali Öykü Yarışması Mansiyon ödülü

*1975 – Kocakurt adlı romanı ile (Milliyet Yayınları Roman Yarışması’nda basılmaya değer ürünler içerisinde yer aldı.