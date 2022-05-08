Mustafa Pektemek affedildi
Yukatel Kayserispor Kulübü, kadro dışı bırakılan Mustafa Pektemek'i affetti.
Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da Mustafa Pektemek'e af çıktı.
Antalyaspor maçı sonrasında Teknik Direktör Hikmet Karaman tarafından kadro dışı bırakılan ve hafta boyu takımdan ayrı çalışan, Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarında forma giymeyen Mustafa Pektemek, takıma katıldı.
Mario Gavranovic ve İlhan Parlak'ın sakatlığının bulunduğu dönemde kadro dışı kararından geri adım atan Teknik Direktör Hikmet Karaman, Trabzonspor ile oynanacak Türkiye Kupası maçında ilk on birde Mustafa Pektemek'e görev vermeye hazırlanıyor.
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