Fenerbahçe 9 kişiye karşı da kazanamadı|Fatih Karagümrük 1-1 Fenerbahçe

cumhuriyet.com.tr
22 Aralık 2021 Çarşamba, 18:50
Fenerbahçe 9 kişiye karşı da kazanamadı|Fatih Karagümrük 1-1 Fenerbahçe

Fenerbahçe Süper Lig'in 18.haftasında deplasmanda Volkan Demirel önderliğindeki Fatih Karagümrük ile karşılaştı.

Fenerbahçe 9 kişiye karşı da kazanamadı|Fatih Karagümrük 1-1 Fenerbahçe

Vitor Pereira'nın gönderilmesinin ardından ilk maçına Zeki Murat Göle yönetiminde çıkan Fenerbahçe,  9 kişi kalan Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe 9 kişiye karşı da kazanamadı|Fatih Karagümrük 1-1 Fenerbahçe

Oldukça sakin başlayan karşılaşmada gol perdesi Karagümrük tarafından açıldı. Ahmed Musa'nın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Pesic, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda sağ ayak içiyle vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. Böylece Fatih ekibi 1-0 öne geçmiş oldu.

Fenerbahçe 9 kişiye karşı da kazanamadı|Fatih Karagümrük 1-1 Fenerbahçe

Sadece 7 dakika sonra maçtaki belkide tüm dengeleri bozabilecek olaylar yaşandı. İrcan Can'ın sağ kanattan arka direğe ortasında Novak kafayı vurdu. Viviano bu topu güçlükle çeldi. Seken topa Pelkas kale sahası içinden vuruşunu yaptı. Top Burak'ın eline çarptı. Hakem hem beyaz noktayı gösterdi hem de Burak'a kırmızı kart gösterdi.

Fenerbahçe 9 kişiye karşı da kazanamadı|Fatih Karagümrük 1-1 Fenerbahçe

Hem penaltı hem de kırmızı kartla zor duruma düşen Karagümrük'e bir darbe de Caner Erkin'den geldi. Yaşanan pozisyona itiraz eden Caner Erkin, itirazları sonrasında direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Böylece Karagümrük daha 37.dakikadan 9 kişi kalmış oldu. 


Fenerbahçe 9 kişiye karşı da kazanamadı|Fatih Karagümrük 1-1 Fenerbahçe

Penaltı atışını gole çeviren Mesut Özil, skoru 1-1'e getirirken ilk yarı da bu skorla tamamlandı. Yıldız oyuncu bu golle birlikte kariyerinde bir ilki yaşadı ve art arda 3 maçta ilk kez fileleri sarsmış oldu.

Fenerbahçe 9 kişiye karşı da kazanamadı|Fatih Karagümrük 1-1 Fenerbahçe

İkinci yarıda 2 kişi eksik rakibine karşı çeşitli pozisyonlar bulan Fenerbahçe, bu fırsatların hiçbirini gole çeviremeyince karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Fenerbahçe 9 kişiye karşı da kazanamadı|Fatih Karagümrük 1-1 Fenerbahçe

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe puanını 29'a Karagümrük ise 26'ya yükseltti. Bu maçla birlikte son 6 deplasman maçından sadece Galatasaray karşısında galip ayrılan Fenerbahçe, Trabzonspor'un bu hafta galip gelmesiyle birlikte liderden 16 puan geride kalmış oldu. 

Fenerbahçe 9 kişiye karşı da kazanamadı|Fatih Karagümrük 1-1 Fenerbahçe

Fenerbahçe bir sonraki maçını pazar günü saat 19.00'da evinde Yeni Malatyaspor ile oynayacak. Fatih Karagümrük ise bir sonraki mücadelesini pazar günü saat 16.00'da Alanyaspor ile deplasmanda oynayacak.


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