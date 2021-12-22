Fenerbahçe 9 kişiye karşı da kazanamadı|Fatih Karagümrük 1-1 Fenerbahçe

Hem penaltı hem de kırmızı kartla zor duruma düşen Karagümrük'e bir darbe de Caner Erkin'den geldi. Yaşanan pozisyona itiraz eden Caner Erkin, itirazları sonrasında direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Böylece Karagümrük daha 37.dakikadan 9 kişi kalmış oldu.





