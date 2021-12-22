Fenerbahçe 9 kişiye karşı da kazanamadı|Fatih Karagümrük 1-1 Fenerbahçe
Sadece 7 dakika sonra maçtaki belkide tüm dengeleri bozabilecek olaylar yaşandı. İrcan Can'ın sağ kanattan arka direğe ortasında Novak kafayı vurdu. Viviano bu topu güçlükle çeldi. Seken topa Pelkas kale sahası içinden vuruşunu yaptı. Top Burak'ın eline çarptı. Hakem hem beyaz noktayı gösterdi hem de Burak'a kırmızı kart gösterdi.
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