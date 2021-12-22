TFF Başkanı Nihat Özdemir'den ismi Fenerbahçe ile anılan Kenan Koçak'la ilgili açıklama
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Uluslar Ligi'nde C Grubu'nda yer alan A Milli Takım'ın hedefinin grup birinciliği olduğunu söyledi. Özdemir, ismi Fenerbahçe ile anılan Kenan Koçak için de, "Gerekli açıklamayı Hamit Altıntop yaptı. Hocamızdan ayrılma niyetimiz yok" dedi.
UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşen A Milli Futbol Takımı'nın bu eşleşmesini değerlendiren Nihat Özdemir, "C Grubu'na düşmüştük. Üzüntü duymuştuk. Kolay bir grup denilebilir ama uzak yerlere gidiyoruz. Litvanya ve Faroe Adaları'na gidiyoruz. Oralardan iyi netice elde ederek hedefimiz grupta birinci olmaktır. Bu birincilik bize, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda tekrar finallere katılma şansı doğurabilir. Buradaki hedef B Ligi'ne çıkmaktır. Orda da da kalmayıp A'ya gitmektir. Ana hedefimiz bu olmalı. Kuralar çekildi. Maçlar Mart ayında ağırlıklı olacak. Onları yapıp inşallah iyi neticiler elde edeceğiz" dedi.
Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak'ın isminin Fenerbahçe ile anılmasıyla ilgili olarak ise Özdemir, "Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu üyem Sayın Hamit Altıntop gerekli açıklamayı yaptı. O bizim hocamızdır. Hocamızdan ayrılma niyetimiz yok. Onunla ve Stefan Kuntz'la önemli programlar yaptık. Yalnız A Milli Takım değil, altyapılarla ilgili diğer milli takımlarla da gerekli çalışmaların içindeyiz. Sadece A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcısı değil, bir çok yerde de sayın Kenan Koçak ile ilgili çalışmalar yapacağız" açıklamasını yaptı.
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