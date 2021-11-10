Tümer Metin'den Uğurcan Çakır tepkisi: Futbolcunun ailesine dokunamazsın

cumhuriyet.com.tr
10 Kasım 2021 Çarşamba, 09:38
<p>Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçında Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır ile Beşiktaş taraftarı arasında geçen diyalog gündem olmuştu. Maçta, Beşiktaş taraftarı Uğurcan Çakır'ın annesine küfretmiş, Çakır da tribünlere hareket yapmıştı.</p>

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçında Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır ile Beşiktaş taraftarı arasında geçen diyalog gündem olmuştu. Maçta, Beşiktaş taraftarı Uğurcan Çakır'ın annesine küfretmiş, Çakır da tribünlere hareket yapmıştı.

<p>Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tümer Metin, NutSpor isimli YouTube kanalında konuya dair değerlendirmelerde bulundu.&nbsp;</p>

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tümer Metin, NutSpor isimli YouTube kanalında konuya dair değerlendirmelerde bulundu. 

<p>Metin, "Şu aileyi işin içinden bir çıkarın. Bazı yerlerde dokunulmazlık vardır. Futbolcunun ailesine dokunamazsın. Kim, kendinde nasıl bir hak buluyor? Abdullah Avcı’ya maç sonu bu açıklamaları yaptırmak ne demek? Anneye küfür etmek ne demek!? Bu bizim kültürümüzde yok! Vururlar adamı! Benim doğduğum yerde anneye küfür edersen hastanelik olursun. Ya hastanelik olursun ya karakolluk olursun!” ifadelerini kullandı.</p>

Metin, "Şu aileyi işin içinden bir çıkarın. Bazı yerlerde dokunulmazlık vardır. Futbolcunun ailesine dokunamazsın. Kim, kendinde nasıl bir hak buluyor? Abdullah Avcı’ya maç sonu bu açıklamaları yaptırmak ne demek? Anneye küfür etmek ne demek!? Bu bizim kültürümüzde yok! Vururlar adamı! Benim doğduğum yerde anneye küfür edersen hastanelik olursun. Ya hastanelik olursun ya karakolluk olursun!” ifadelerini kullandı.

<p><strong>NE OLMUŞTU?</strong></p><p>Maçta tribünlerin Uğurcan’a ve kendisine tepki göstermesi hakkında konuşan Abdullah Avcı, “Uğurcan milli takımın kalecisi. Ne Uğurcan’ın ne benim annem bunları hak etmiyor. Bunları söyleyenlerin de anneleri bunları hak etmiyor. Bir anlık duygular olduğunu düşünüyorum. Ben Beşiktaş’ın yani Türkiye’nin en büyük kulüplerinden birisinin teknik adamlığını yaptım. Bugün de Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinin teknik adamlığını yapıyorum. Süleyman Seba’yla tanıştım, aynı masaya oturdum. Tribünlerde bunlar yapılmasa daha iyi olur” demişti.</p>

NE OLMUŞTU?

Maçta tribünlerin Uğurcan’a ve kendisine tepki göstermesi hakkında konuşan Abdullah Avcı, “Uğurcan milli takımın kalecisi. Ne Uğurcan’ın ne benim annem bunları hak etmiyor. Bunları söyleyenlerin de anneleri bunları hak etmiyor. Bir anlık duygular olduğunu düşünüyorum. Ben Beşiktaş’ın yani Türkiye’nin en büyük kulüplerinden birisinin teknik adamlığını yaptım. Bugün de Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinin teknik adamlığını yapıyorum. Süleyman Seba’yla tanıştım, aynı masaya oturdum. Tribünlerde bunlar yapılmasa daha iyi olur” demişti.


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