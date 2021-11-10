Tümer Metin'den Uğurcan Çakır tepkisi: Futbolcunun ailesine dokunamazsın

NE OLMUŞTU?

Maçta tribünlerin Uğurcan’a ve kendisine tepki göstermesi hakkında konuşan Abdullah Avcı, “Uğurcan milli takımın kalecisi. Ne Uğurcan’ın ne benim annem bunları hak etmiyor. Bunları söyleyenlerin de anneleri bunları hak etmiyor. Bir anlık duygular olduğunu düşünüyorum. Ben Beşiktaş’ın yani Türkiye’nin en büyük kulüplerinden birisinin teknik adamlığını yaptım. Bugün de Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinin teknik adamlığını yapıyorum. Süleyman Seba’yla tanıştım, aynı masaya oturdum. Tribünlerde bunlar yapılmasa daha iyi olur” demişti.