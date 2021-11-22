Fenerbahçe 'Bir Oyuncu Elendi' t-shirti çıkardı

Fenerbahçe'den Galatasaray'ın bu koreografisine göndermede bulunan bir t-shirt çıkarılacağı Fenerium'un paylaşımı ile anlaşıldı. Fenerium'dan yapılan paylaşımda, "Bir oyuncu elendi” tişörtleri bugün itibariyle fenerium.com’da ön satışta, önümüzdeki hafta tüm Fenerium mağazalarında!" ifadelerine yer verildi.