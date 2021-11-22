Fenerbahçe 'Bir Oyuncu Elendi' t-shirti çıkardı

cumhuriyet.com.tr
22 Kasım 2021 Pazartesi, 21:16
<p>Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe'de derbi 'sevinci' devam ediyor.<br></p>

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe'de derbi 'sevinci' devam ediyor.

<p>Dün akşam Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 90+5. dakikadaki Miguel Crespo'nun golü ile 2-1 kazanmıştı.</p>

Dün akşam Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 90+5. dakikadaki Miguel Crespo'nun golü ile 2-1 kazanmıştı.

<p>Galatasaray tribünlerinde Fenerbahçe derbisinden önce "Squid Game" dizisine atıfta bulunan bir koreografi yapılmış "Oyuncu elendi" yazısı yer almıştı.<br></p>

Galatasaray tribünlerinde Fenerbahçe derbisinden önce "Squid Game" dizisine atıfta bulunan bir koreografi yapılmış "Oyuncu elendi" yazısı yer almıştı.

<p>Fenerbahçe'den Galatasaray'ın bu koreografisine göndermede bulunan bir t-shirt çıkarılacağı Fenerium'un paylaşımı ile anlaşıldı. Fenerium'dan yapılan paylaşımda, "Bir oyuncu elendi” tişörtleri bugün itibariyle fenerium.com’da ön satışta, önümüzdeki hafta tüm Fenerium mağazalarında!" ifadelerine yer verildi.</p>

Fenerbahçe'den Galatasaray'ın bu koreografisine göndermede bulunan bir t-shirt çıkarılacağı Fenerium'un paylaşımı ile anlaşıldı. Fenerium'dan yapılan paylaşımda, "Bir oyuncu elendi” tişörtleri bugün itibariyle fenerium.com’da ön satışta, önümüzdeki hafta tüm Fenerium mağazalarında!" ifadelerine yer verildi.


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