Fenerbahçe malzemecisi Cemil Bulut, tribünlere orta parmak gösterdi

22 Kasım 2021 Pazartesi, 13:25

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 2-1 sarı-lacivertli takımın galibiyetiyle sonuçlanırken, hakem yönetimini eleştiren sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada bir konuyu daha gündeme getirdi.

TRİBÜNLERE ORTA PARMAĞINI GÖSTERDİ

Crespo'nun attığı golün ardından sevinen Fenerbahçe'de, yedek kulübesinde Malzemeci Cemil Bulut'un yaptığı hareket Galatasaraylıları kızdırdı. Fenerbahçe aleyhine yapılan tezahüratlar sonrası tribünlere orta parmağını gösteren malzemeci Cemil Bulut'a sosyal medyadan tepki gösterildi.

2016 YILINDA DA AYNISI YAPMIŞTI

Öte yandan söz konusu malzemecinin, 2016 yılında oynanan bir derbide de yine benzer hareketi yaptığı ortaya çıktı. Volkan Demirel aleyhine yapılan tezahüratlar sonrası orta parmağıyla karşılık veren Cemil, o dönem de gündeme gelmişti.



