Fenerbahçe malzemecisi Cemil Bulut, tribünlere orta parmak gösterdi
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-1 yendi. Fenerbahçe malzemecisi Cemil Bulut'un, Crespo'nun 90+4'te attığı gole orta parmağını göstererek sevinmesi tepki çekti.
Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 2-1 sarı-lacivertli takımın galibiyetiyle sonuçlanırken, hakem yönetimini eleştiren sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada bir konuyu daha gündeme getirdi.
TRİBÜNLERE ORTA PARMAĞINI GÖSTERDİ
Crespo'nun attığı golün ardından sevinen Fenerbahçe'de, yedek kulübesinde Malzemeci Cemil Bulut'un yaptığı hareket Galatasaraylıları kızdırdı. Fenerbahçe aleyhine yapılan tezahüratlar sonrası tribünlere orta parmağını gösteren malzemeci Cemil Bulut'a sosyal medyadan tepki gösterildi.
2016 YILINDA DA AYNISI YAPMIŞTI
Öte yandan söz konusu malzemecinin, 2016 yılında oynanan bir derbide de yine benzer hareketi yaptığı ortaya çıktı. Volkan Demirel aleyhine yapılan tezahüratlar sonrası orta parmağıyla karşılık veren Cemil, o dönem de gündeme gelmişti.
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