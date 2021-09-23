Fenerbahçe, evinde 3 puanı aldı! Fenerbahçe 2 -1 Giresunspor

cumhuriyet.com.tr
23 Eylül 2021 Perşembe, 19:01
<p>Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, evinde GZT Giresunspor'u ağırladı. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler 2-1 galip geldi.</p>

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, evinde GZT Giresunspor'u ağırladı. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler 2-1 galip geldi.

<p>Fenerbahçe'yi öne geçiren golü 2. dakikada Ferdi Kadıoğlu attı. Sarı-lacivertliler 64'te Mesut Özil ile 2. golü bulurken, Giresunspor Doukaka ile 85. dakikada farkı 1'e indirdi.</p>

Fenerbahçe'yi öne geçiren golü 2. dakikada Ferdi Kadıoğlu attı. Sarı-lacivertliler 64'te Mesut Özil ile 2. golü bulurken, Giresunspor Doukaka ile 85. dakikada farkı 1'e indirdi.

<p>Ligde henüz hiç golü olmayan Giresunspor, böylece ilk golünü Fenerbahçe ağlarına göndermiş oldu.&nbsp;</p>

Ligde henüz hiç golü olmayan Giresunspor, böylece ilk golünü Fenerbahçe ağlarına göndermiş oldu. 

<p>Bu skorla sarı-lacivertliler puanını 13 yaparken; Karadeniz ekibi de 1 puanda kaldı.</p>

Bu skorla sarı-lacivertliler puanını 13 yaparken; Karadeniz ekibi de 1 puanda kaldı.

<p>Fenerbahçe, 3 gün sonra Atakaş Hatayspor deplasmanına gidecek. GZT Giresunspor da, Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.</p>

Fenerbahçe, 3 gün sonra Atakaş Hatayspor deplasmanına gidecek. GZT Giresunspor da, Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

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