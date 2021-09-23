Fenerbahçe - Giresunspor maçında korkutan yangın

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe - Giresunspor maçında stadın üst bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu.

cumhuriyet.com.tr
23 Eylül 2021 Perşembe, 20:24
Fenerbahçe - Giresunspor maçında korkutan yangın
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Ülker Stadyumu çatısındaki ısıtıcıların yer aldığı alanda çıkan alev panik yarattı.

Süper Lig’in 6’ncı haftasında Fenerbahçe, GZT Giresunspor’u Ülker Stadyumu’nda konuk etti.

Karşılaşmanın 18’inci dakikasında Fenerium Üst Tribünü'nde yer alan ısıtıcıların girişindeki hattın bir tanesini alev aldı.

Yanan parçalar zemine doğru düşmeye başlarken görevlilerim müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.


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