Fenerbahçe, evinde mağlup! Fenerbahçe 0-1 Medipol Başakşehir

cumhuriyet.com.tr
05 Şubat 2022 Cumartesi, 17:51
Fenerbahçe, evinde mağlup! Fenerbahçe 0-1 Medipol Başakşehir

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti.

Fenerbahçe, evinde mağlup! Fenerbahçe 0-1 Medipol Başakşehir

Karşılaşma konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Maçtaki tek golü 61. dakikada Berkay Özcan kaydetti.

Fenerbahçe, evinde mağlup! Fenerbahçe 0-1 Medipol Başakşehir

Fenerbahçe'den Miguel Crespo gördüğü sarı kart sebebiyle bir sonraki karşılaşmada cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe, evinde mağlup! Fenerbahçe 0-1 Medipol Başakşehir

Kadıköy'e ilk kez rakip teknik direktör olarak gelen Emre Belözoğlu'nun ekibi, bu galibiyetle puanını 37 yaptı. Ligde ikinci yarıya iyi başlamayan Fenerbahçe ise 37 puanda kaldı.

Fenerbahçe, evinde mağlup! Fenerbahçe 0-1 Medipol Başakşehir

İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, Süper Lig'de önümüzdeki hafta GZT Giresunspor deplasmanına konuk olacak.

Fenerbahçe, evinde mağlup! Fenerbahçe 0-1 Medipol Başakşehir

Turuncu-lacivertli Başakşehir ise Gaziantep FK'yı konuk edecek. 

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