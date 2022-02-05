Alanyaspor, Efecan, Tayfur ve Serkan ile sözleşme uzattı

05 Şubat 2022 Cumartesi, 11:47

Aytemiz Alanyaspor Kulübü, Efecan Karaca, Tayfur Bingöl ve Serkan Kırıntılı ile sözleşme yenilemek için bir imza töreni düzenledi.

İmza töreninde konuşan başkan Hasan Çavuşoğlu, "Bugün Aytemiz Alanyaspor için özel ve güzel bir gün. Üç evladımızın sözleşme uzatma törenindeyiz. Kaptanımız Efecan Karaca 9 yıldır burada. Tayfur Bingöl şampiyon olduğumuz zamandan bu yana kulübe emek verdi. Serkan Kırıntılı kardeşim geç de olsa evladımız konumuna girdi. Kendisinden son derece memnunuz. Kulüp çatımız altında uzatma sözleşmelerini yapıyoruz. Bu sezondan itibaren Efecan Karaca ve Tayfur Bingöl ile 3'er yıl, Serkan Kırıntılı ile 2 yıl da sözleşme uzatmış bulunuyoruz. Hem futbolcularımız için hem de kulübümüz için hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.



Geçtiğimiz günlerde Efecan'ın transferi söz konusu olduğunu ancak bunun gerçekleşmediğini belirten Hasan Çavuşoğlu, "Bizden kaynaklanan hiçbir sorun olmadığını söylemek isterim. Anlaşılmıştı ancak sonradan olmadı. Kulübümüzden kaynaklanan bir sorun olmadı, bunu da belirtmek isterim" diye konuştu.

"BURASI BENİM EVİM"

Efecan Karaca, "Başkanımıza öncelikle teşekkür ediyorum. Bir hafta benim için çok zor geçti. Kafa karışıklığı olabilir. Başkan ve yöneticilerimiz kafamın rahatlaması için ellerinden geleni yaptılar. Burası benim evim. 3 yıl daha uzattık. Başkanımıza, hakkımda söyledikleri için çok teşekkür ederim. 9 yıldır buradayım. İnşallah 9 yıl nasıl katkı sağladıysam bu takıma elimden gelen her şeyi vermeye ve savaşmaya davam edeceğim" dedi.

"ANLAŞMAMIZ VE EL SIKIŞMAMIZ ÇOK KISA SÜRDÜ"

Serkan Kırıntılı, "Güzel düşüncelerinden dolayı başkanıma teşekkür ediyorum. En başından bu yana buradan ayrılmak istemediğimi kendisine söylemiştim. Anlaşmamız ve el sıkışmamız çok kısa sürdü. 2 yıl daha uzattık. Herkes adına hayırlı olsun" diye konuştu.

"TEK HAYALİM BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLABİLMEK"

Tayfur Bingöl, "Bana verdikleri değer için başkanıma ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. 3 yıl daha yeni bir sözleşme imzaladım. Gayet mutluyum. Daha sonra tek bir hayalim var. Aytemiz Alanyaspor Kulübü futbolcusu olarak Beşiktaş'a transfer olabilmek. Bu olursa hayalim gerçekleşmiş olacak, olmasa da futbolu Aytemiz Alanyaspor'da bırakmak istiyorum. Temennim bu yönde. İnşallah nasip olur" ifadelerini kullandı.