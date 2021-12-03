Hamza Hamzaoğlu: Fenerbahçe'den 1 puanla döneriz
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, “Fenerbahçe maçında en iyi şekilde oynayıp, deplasmandan iyi bir puanla döneriz" dedi.
Çaykur Rizespor, Süper Lig´in 15´inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Cengiz Tesisleri´nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenmanda; Ankaraspor maçında ilk 11´de yer alan futbolcular düz koşu yaptı. Takımdaki diğer futbolcular ise dar alanda pas çalışması, taktik çalışması ve çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı.
Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, "Fenerbahçe maçı ile ilgili tabii ki düşüncelerimiz, hazırlığımız var. Fenerbahçe maçında da en iyi şekilde oynayıp, deplasmandan iyi bir puanla döneriz" dedi.
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