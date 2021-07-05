<p>Teknik direktörlük için Vitor Pereira ile anlaşan Fenerbahçe'nin bu kararı alana kadar görüşme yaptığı teknik adamlardan da açıklamalar gelmeye devam ediyor.<br></p>
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Teknik direktörlük için Vitor Pereira ile anlaşan Fenerbahçe'nin bu kararı alana kadar görüşme yaptığı teknik adamlardan da açıklamalar gelmeye devam ediyor.

<p>Palmeiras Teknik Direktörü Abel Ferreira, Vitor Pereira ile anlaşan Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışında kendisine teklif yaptığını açıkladı.<br></p>
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Palmeiras Teknik Direktörü Abel Ferreira, Vitor Pereira ile anlaşan Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışında kendisine teklif yaptığını açıkladı.

<p>Sport'u 1-0 yendikleri maçın ardından basın toplantısında Fenerbahçe'den teklif aldığını itiraf eden Ferreira, "Sadece ilgi göstermediler, bana teklif yaptılar. 2.5 milyon Avro önerdiler ancak kabul etmedim. Palmeiras bir yaşam biçimi. Burada kendimi iyi hissettiğim sürece ayrılmam" ifadelerini kullandı.</p>
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Sport'u 1-0 yendikleri maçın ardından basın toplantısında Fenerbahçe'den teklif aldığını itiraf eden Ferreira, "Sadece ilgi göstermediler, bana teklif yaptılar. 2.5 milyon Avro önerdiler ancak kabul etmedim. Palmeiras bir yaşam biçimi. Burada kendimi iyi hissettiğim sürece ayrılmam" ifadelerini kullandı.

<p>Ferreira sözlerini, "Burada daha yapacak işlerim var. İşler ters giderse ve sorumlusu ben olursam, bu teklifleri reddettiğim gibi buradan da ayrılırım" ifadeleriyle tamamladı.</p>
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Ferreira sözlerini, "Burada daha yapacak işlerim var. İşler ters giderse ve sorumlusu ben olursam, bu teklifleri reddettiğim gibi buradan da ayrılırım" ifadeleriyle tamamladı.

<p>Kasım 2020'den bu yana Palmeiras'ta görev yapan 42 yaşındaki teknik adam, Libertadores Kupası'nı kazandı. Ferreira daha önce Sporting, Braga ve PAOK'ta da görev aldı.<br></p>
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Kasım 2020'den bu yana Palmeiras'ta görev yapan 42 yaşındaki teknik adam, Libertadores Kupası'nı kazandı. Ferreira daha önce Sporting, Braga ve PAOK'ta da görev aldı.

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