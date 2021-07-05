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Sport'u 1-0 yendikleri maçın ardından basın toplantısında Fenerbahçe'den teklif aldığını itiraf eden Ferreira, "Sadece ilgi göstermediler, bana teklif yaptılar. 2.5 milyon Avro önerdiler ancak kabul etmedim. Palmeiras bir yaşam biçimi. Burada kendimi iyi hissettiğim sürece ayrılmam" ifadelerini kullandı.
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