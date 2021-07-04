Vitor Pereira: Buraya bu hikayeyi tamamlamaya geldim
Pereira, "Fenerbahçe'nin gerçekten fantastik bir taraftar kitlesi var. Eğer birlikte çalışırsak eminim sezon sonunda bu kulübün istediği şampiyonluğu kutlayabiliriz" dedi.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, İstanbul'a geldi. Deneyimli teknik adam yaptığı açıklamada, "Burada olduğum bir önceki dönemde şampiyon olamamıştık. Ama buraya, bu hikayeyi bu yüzden tamamlamaya geldim. İnanıyorum ki birlikte çalışırsak bunu başarabiliriz" dedi.
2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran ve 5 yılın ardından Fenerbahçe'ye dönen Vitor Pereira, İstanbul'a geldi. Havalimanında kulüp televizyonuna açıklamalara bulunan deneyimli çalıştırıcı çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Gerçekten buraya geri döndüğüm için çok gururluyum. Bu kulüpte tekrar çalışacak ve savaşacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu kulübü ve taraftarları her zaman kalbimde tuttum. Kariyerimdeki gerçekten en ateşli taraftar kitlesi diyebilirim. Burada olmak benim için gerçek anlamda bir gurur; bu kulüp için, hak ettiği başarılar için, savaşmak için…” diye konuştu.
"BU HİKAYEYİ TAMAMLAMAYA GELDİM"
Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek emin adımlarla mutlu sona ulaşabileceklerinin altını çizen Pereira, "Şunu söylemek istiyorum ki burada olduğum bir önceki dönemde şampiyon olamamıştık. Ama buraya, bu hikayeyi bu yüzden tamamlamaya geldim. İnanıyorum ki birlikte çalışırsak bunu başarabiliriz. Aynı zamanda Başkanımıza da teşekkür etmek istiyorum, bana ve ekibime güvendiği için. Çalışmak için buraya geldik" ifadelerini kullandı.
Portekizli teknik adam, son olarak ise şunları söyledi:
"Daha önce de dediğim gibi gerçekten fantastik bir taraftar kitlesi var. Eğer birlikte çalışırsak eminim sezon sonunda bu kulübün istediği şampiyonluğu kutlayabiliriz."
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