Fenerbahçe ile Trabzonspor yenişemedi! Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor

cumhuriyet.com.tr
06 Mart 2022 Pazar, 17:31
Fenerbahçe ile Trabzonspor yenişemedi! Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Fenerbahçe ile Trabzonspor yenişemedi! Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor

İlk yarının 18. dakikasında İrfan Can Kahveci kırmızı kart görünce, Fenerbahçe maça 10 kişi ile devam etmek zorunda kaldı.

Fenerbahçe ile Trabzonspor yenişemedi! Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor

Dev mücadelede Trabzonspor, 22. dakikada Anthony Nwakaeme ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken, ev sahibi Fenerbahçe 71. dakikada Miha Zajc ile skora denge getirdi.

Fenerbahçe ile Trabzonspor yenişemedi! Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor

Mücadelenin ilk yarısının bitiminin ardından bir Fenerbahçe taraftarı saha içine girerek hakem Zorbay Küçük’e saldırı girişiminde bulundu. Küçük’e vurmaya çalışan taraftarı ilk olarak Fenerbahçe’nin kalecisi Altay Bayındır engelledi. Daha sonra diğer futbolcuların müdahalesiyle taraftar, hakem Küçük’ten uzaklaştırırken, güvenlik görevlileri saldırganı sahanın dışına çıkardı.

Fenerbahçe ile Trabzonspor yenişemedi! Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor

Sarı-lacivertliler bu skorla puanını 47'ye yükseltti. Bordo-mavililer ise 67 puana ulaşarak en yakın rakibi Konyaspor ile puan farkını 15'e çıkardı.

Fenerbahçe ile Trabzonspor yenişemedi! Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor

Fenerbahçe önümüzdeki hafta Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Trabzonspor ise evinde Göztepe'yi konuk edecek.

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