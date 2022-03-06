Fenerbahçe ile Trabzonspor yenişemedi! Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor
Mücadelenin ilk yarısının bitiminin ardından bir Fenerbahçe taraftarı saha içine girerek hakem Zorbay Küçük’e saldırı girişiminde bulundu. Küçük’e vurmaya çalışan taraftarı ilk olarak Fenerbahçe’nin kalecisi Altay Bayındır engelledi. Daha sonra diğer futbolcuların müdahalesiyle taraftar, hakem Küçük’ten uzaklaştırırken, güvenlik görevlileri saldırganı sahanın dışına çıkardı.
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