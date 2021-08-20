<p>UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi 1-0 mağlup etti.</p>
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi 1-0 mağlup etti.

<p>Fenerbahçeli olmasıyla bilinen Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanan mücadelede, karşılaşmanın spikeri Melih Gümüşbıçak, Muhammed Gümüşkaya'nın golü sonrasında “Dünya yıldızı Mesut Özil'in yapamadığını Muhammed topla ilk buluşmasında yapıyor!" ifadesini kullanması, sosyal medyada büyük tepki topladı.</p>
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Fenerbahçeli olmasıyla bilinen Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanan mücadelede, karşılaşmanın spikeri Melih Gümüşbıçak, Muhammed Gümüşkaya'nın golü sonrasında “Dünya yıldızı Mesut Özil'in yapamadığını Muhammed topla ilk buluşmasında yapıyor!" ifadesini kullanması, sosyal medyada büyük tepki topladı.

<p>Acun ile dostluğuyla bilinen Mesut Özil için spikerin yaptığı yorumlar sonrası, Fenerbahçe taraftarı, sosyal medyadan paylaşımlar yapmaya başladı.</p>
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Acun ile dostluğuyla bilinen Mesut Özil için spikerin yaptığı yorumlar sonrası, Fenerbahçe taraftarı, sosyal medyadan paylaşımlar yapmaya başladı.

<p>Sarı-lacivertli takımın taraftarı, Gümüşbıçak'ın bir daha Fenerbahçe maçında görevlendirilmemesini istedi.</p>
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Sarı-lacivertli takımın taraftarı, Gümüşbıçak'ın bir daha Fenerbahçe maçında görevlendirilmemesini istedi.

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