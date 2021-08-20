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Fenerbahçeli olmasıyla bilinen Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanan mücadelede, karşılaşmanın spikeri Melih Gümüşbıçak, Muhammed Gümüşkaya'nın golü sonrasında “Dünya yıldızı Mesut Özil'in yapamadığını Muhammed topla ilk buluşmasında yapıyor!" ifadesini kullanması, sosyal medyada büyük tepki topladı.
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