Fenerbahçe son dakikada yıkıldı, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti | Olympiakos 1-0 Fenerbahçe
Maç başlangıcında etkili olmaya çalışan Fenerbahçe, 17.dakikada ilk tehlikesini yarattı. Berisha'nın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can, topu soluna çekti. Sol ayağıyla yakın köşeye doğru çok sert bir vuruş yaptı. Top yan direkten döndü. Devamında 19.dakikada hızlı gelişen atakta sol çaprazda topla buluşan İrfan Can, topu arka direğe doğru havalandırdı. Bersiha bu topa sağ ayağıyla gelişine bir vuruş yaptı. Top yan ağlarda kaldı.
0-0 tamamlanması muhtemel gözüken karşılaşmada Fenerbahçe, son dakikada yediği golle yıkıldı. 90. dakikada sol kanattan Reabcuik'un yerden kale sahasının önüne doğru sert kestiği topa Tiquinho sol ayak içiyle vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. Böylece maç Olimpiakos'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
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