Fenerbahçe ve Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi sahnesinde

25 Kasım 2021 Perşembe, 09:35

Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 5. maçlarına çıkıyor.

E Grubu'nda mücadele eden sarı-kırmızılılar, Nef Stadı'nda Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'yı ağırlayacak. 20.45'te başlayacak müsabakayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Tobias Stieler yönetecek.

D Grubunda mücadele eden sarı-lacivertliler ise Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk olacak. Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. İki karşılaşma da Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Grupta namağlup lider olan Galatasaray, bugün kazanacağı 1 puan ile beraber ilk ikide yer alıp gruptan çıkmayı garantileyecek.

Olympiakos karşısında kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Fenerbahçe ise, rövanş almanın peşinde.

GALATASARAY GRUBU LİDER BİTİRİRSE NE OLACAK?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitirmesi durumunda doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. Son 16 turunda başarılı olan takımlar sırasıyla çeyrek final, yarı final ve final mücadelesi verecek.

GALATASARAY GRUBU İKİNCİ BİTİRİRSE NE OLACAK?

Bu sezona kadar UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu ilk ikide bitiren takımlar son 32 turunda mücadele etme hakkı kazanıyordu. Ancak bu sezon Konferans Ligi'nin başlamasıyla Avrupa Ligi gruplarındaki takım sayısı 48'den 32'ye indi.

Avrupa Ligi gruplarındaki takım sayısının 32'ye düşmesiyle grubunu ikinci bitiren takımları yeni bir senaryo bekliyor.

UEFA Avrupa Ligi gruplarında ikinci olan 8 takım, Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü bitiren 8 takımla play-off mücadelesi verecek. Play-off mücadelesini kazanan 8 takım, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu mücadelesine katılmaya hak kazanacak.

Avrupa Ligi'nde grubu lider tamamlayan 8 takım herhangi bir play-off maçı oynamadan son 16 turuna yükselecek.

FENERBAHÇE'NİN GRUPTAN ÇIKMA HESAPLARI

Fenerbahçe gruptan çıkmak için sıralamada üstünde bulunan iki takımdan en az birini geçmek zorunda.

Fenerbahçe grubun bir sonraki maçında Olimpiakos ile karşılaşacak. Bu maçın kazanılması durumunda sarı-lacivertliler 8 puana yükselecek ve 6 puanlı Olimpiakos'u geride bırakarak ikinci sıraya çıkacak. Böylece Fenerbahçe son maçlara girerken ilk iki sırada olacak ve son maçın sonucu gruptaki durumunu belirleyecek.

Fenerbahçe, Olimpiakos ile berabere kalırsa işini zora bırakacak. Beraberlik durumunda Olimpiakos son haftaya bir puan önde girecek ve son maçta Royal Antwerp'e karşı alacakları galibiyet, Fenerbahçe'yi saf dışı bırakacak. Ancak buna rağmen Fenerbahçe, Olimpiakos ile berabere kalırsa son haftaya ilk iki umutlarını taşımış olacak.

Fenerbahçe, Olimpiakos'a yenilirse UEFA Avrupa Ligi'ne veda edecek. Bu durumda ilk iki şansını yitirecek olan Fenerbahçe grubun sonucuna göre Konferans Ligi'nde yarışma hakkı kazanacak. Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ne gitmesi için grubu üçüncü bitirmesi gerekiyor.

FENERBAHÇE GRUBU LİDER BİTİRİRSE NE OLACAK?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitirmesi durumunda doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. Son 16 turunda başarılı olan takımlar sırasıyla çeyrek final, yarı final ve final mücadelesi verecek.

FENERBAHÇE GRUBU İKİNCİ BİTİRİRSE NE OLACAK?

Bu sezona kadar UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu ilk ikide bitiren takımlar son 32 turunda mücadele etme hakkı kazanıyordu. Ancak bu sezon Konferans Ligi'nin başlamasıyla Avrupa Ligi gruplarındaki takım sayısı 48'den 32'ye indi.

Avrupa Ligi gruplarındaki takım sayısının 32'ye düşmesiyle grubunu ikinci bitiren takımları yeni bir senaryo bekliyor.

UEFA Avrupa Ligi gruplarında ikinci olan 8 takım, Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü bitiren 8 takımla play-off mücadelesi verecek. Play-off mücadelesini kazanan 8 takım, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu mücadelesine katılmaya hak kazanacak.

Avrupa Ligi'nde grubu lider tamamlayan 8 takım herhangi bir play-off maçı oynamadan son 16 turuna yükselecek.



