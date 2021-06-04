<p>Fenerbahçe sosyal medya araştırma şirketi Deesportes Finanzas'ın verilerine göre Fenerbahçe Twitter'da tüm zamanlarda aylık etkileşim rekoru kıran kulüplerde zirveye yerleşti.&nbsp;</p>
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Fenerbahçe sosyal medya araştırma şirketi Deesportes Finanzas'ın verilerine göre Fenerbahçe Twitter'da tüm zamanlarda aylık etkileşim rekoru kıran kulüplerde zirveye yerleşti. 

<p>OCAK 2021</p><p>Fenerbahçe: 25.3 Milyon&nbsp;</p>
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OCAK 2021

Fenerbahçe: 25.3 Milyon 

<p>KASIM 2019</p><p>Flamengo: 24.2 Milyon</p>
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KASIM 2019

Flamengo: 24.2 Milyon

<p>ŞUBAT 2021</p><p>Fenerbahçe: 16.1 Milyon&nbsp;</p>
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ŞUBAT 2021

Fenerbahçe: 16.1 Milyon 

<p>MAYIS 2021&nbsp;</p><p>Chelsea: 15.5 Milyon&nbsp;</p>
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MAYIS 2021 

Chelsea: 15.5 Milyon 

<p>NİSAN 2021</p><p>Barcelona: 14.7 Milyon&nbsp;</p>
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NİSAN 2021

Barcelona: 14.7 Milyon 

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