Ceyhun Gülselam, Alanyaspor'dan ayrıldığını açıkladı.

04 Haziran 2021 Cuma, 18:12

Süper Lig'in flaş ekibi Alanyaspor'un orta sahası Ceyhun Gülselam takımdan ayrıldığını açıkladı.

Süper Lig'de Trabzonspor ve Galatasaray'ın formasını da giyen 33 yaşındaki orta saha bu sezon Alanyaspor formasıyla çıktığı 24 maçta 1 gol atıp 2 de asist üretti.

İşte Ceyhun'un veda mesajı: