Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

cumhuriyet.com.tr
25 Haziran 2022 Cumartesi, 14:13
<p>Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. </p>

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. 

<p>Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dayanıklılık koşuları ile başladı.</p>

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dayanıklılık koşuları ile başladı.

<p>2 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi. </p>

2 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi. 

<p>Sarı-lacivertli ekip, 2'nci hazırlık maçında bugün saat 18.00'de Can Bartu Tesislerinde KF Tirana ile karşı karşıya gelecek.</p>

Sarı-lacivertli ekip, 2'nci hazırlık maçında bugün saat 18.00'de Can Bartu Tesislerinde KF Tirana ile karşı karşıya gelecek.

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