Fenerbahçe'de Okan Buruk sürprizi
YABANCI HOCALAR OLMADI
Jorge Jesus'la yapılan görüşmelerde tecrübeli teknik adamın istediği yüksek maaş sorun oldu. Başkan Ali Koç'un bir başka çalışmak istediği Slaven Bilic'in de Çin'deki kulübüyle mukavele sorununu çözememesi nedeniyle Okan Buruk'ta karar kılındı. Fenerbahçe, Başkan Ali Koç'un 3.5 yıllık döneminde hiçbir hoca ile başladığı sezonu bitirememişti. Buruk'un birkaç gün içinde açıklanacağı ve Adana Demirspor maçında göreve başlayacağı ileri sürüldü.
CRESPO IN GUSTAVO OUT
Rotasyon oyuncusu olarak sezon başında transfer edilen Miguel Crespo, Fenerbahçe'nin vazgeçilmez orta sahası oldu. Gustavo'dan formayı kapan 8 numaralı orta saha hem ofansta hem de defansta takıma katkı sağladı. Son derece disiplinli olan Crespo antrenmanların da en çalışkan ismi. 500 bin Euro yıllık ücret alan Crespo ikinci yarıda da orta sahanın değişmezi olacak. Yüksek maaş alan Luiz Gustavo ile yolların ayrılması gündemde.
NAPOLI’DEN 18 MİLYON EURO
F.Bahçe’nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae'yi transfer etmek isteyen Napoli, bu transfer için 18 milyon Euro'yu gözden çıkardı. İtalyan teknik adam Spaletti'nin ısrarla istediği Kim için önümüzdeki günlerde resmi teklifin yapılması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, 20 milyon Euro istiyor ve iki kulüp arasında pazarlıklar başlayacak.
BUSTOS’DA RAKİP RIVER PLATE
Kanarya’nın gündemine gelen sağ bek Fabricio Bustos için River Plate de devreye girdi. Independiente, Bustos'un haziran ayında bitecek sözleşmesini uzatmak isterken, Arjantinli oyuncunun sözleşme uzatma teklifini geri çevirdiği öğrenildi. Fener ile River Plate, 25 yaşındaki futbolcu için kapışacak.
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