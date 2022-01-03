Fenerbahçe'de Okan Buruk sürprizi

CRESPO IN GUSTAVO OUT

Rotasyon oyuncusu olarak sezon başında transfer edilen Miguel Crespo, Fenerbahçe'nin vazgeçilmez orta sahası oldu. Gustavo'dan formayı kapan 8 numaralı orta saha hem ofansta hem de defansta takıma katkı sağladı. Son derece disiplinli olan Crespo antrenmanların da en çalışkan ismi. 500 bin Euro yıllık ücret alan Crespo ikinci yarıda da orta sahanın değişmezi olacak. Yüksek maaş alan Luiz Gustavo ile yolların ayrılması gündemde.