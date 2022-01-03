Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a: Yanlış yapmazsın başkanım

03 Ocak 2022 Pazartesi, 09:14

Yılmaz Vural, Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu programda gündeme düşecek açıklamalar yaptı.

Deneyimli teknik direktör Fenerbahçe teknik direktörlüğüne talip olduğunu bir kez daha yinelerken kendisi hakkında yapılan eleştirilere de yanıt verdi.

İşte Yılmaz Vural'ın açıklamaları:

"PARAYI BULUP DA ŞIMARMAYAN YOK"

"84 milyonda 1 taneyim. Ukalalığa girecek. 2 üniversite bitirdim. Alt tarafı futbol. Avrupa'nın en önemli spor akademisini pekiyi ile bitirdim. Avrupa'nın en önemli antrenörlük kurslarını yaptım. Gidin Avrupa'ya şoför ehliyeti yapın da göreyim sizi. Kariyer diyorsun be kardeşim. Bundan daha kariyerli bir antrenör var bilgi anlamında? Yılmaz Vural ağlıyor, yere düşüyor diyorlar ya. Nereden geldiğine bakın. Ben bu işin eğitimini Avrupa'da aldım. Türkiye'de parayı bulup da şımarmayan adam yok. Bugüne kadar Trabzonspor'da çalıştım. Başbakanlık kupası aldım. Başaracağımız bir ortam yakalamıştım. Alt ligden üst lige 5 takım çıkardım onun dışında. Kolay mı bu?"

"ALİ BAŞKANIM YANLIŞ YAPMAZSIN"

"Bir şeyi bu kadar isteyen bir adam gördünüz mü hiç? Yapamazsan ne hale düşeceğini düşünmez mi adam. Bizde o cesaret var Allah'a şükür. Ali Başkanım yanlış yapmazsın!.."

"TFF'DEN 10 KİŞİYİ ARADIM"

"Şenol Güneş ayrıldıktan sonra TFF Yönetim Kurulu'ndan tanıdığım 10 kişiyi aradım. Başkan dahil, 'ben talibim' dedim. Hamit Altıntop'la konuştum. Sonra Kuntz geldi. Ben 36 yıldır onun yaptıklarının mislini yaptım bu ülkede. Şimdi tutturmuş bir x takımın başkanı 'Biz 40-45 yaşlarında genç bir antrenör istiyoruz' diyor. Evlenecek misin abicim adamla?"

"YILDIZ OYUNCU YÖNETEBİLİR MİSİN DİYORLAR, KİM O YAHU

"Başarıları beğenmediğiniz Türk teknik adamlar getirmiş. Mustafa Denizli, Fatih Terim, Okan Buruk, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, Sergen Yalçın şampiyon yapmış. Bir Bursa, Başakşehir araya girmiş geriye kalan bu 4 takımımız şampiyon olmuş."