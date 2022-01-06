Fenerbahçe'de Serdar Dursun sürprizi: İtalyan ekibi talip oldu

cumhuriyet.com.tr
06 Ocak 2022 Perşembe, 13:13
Fenerbahçe'de Serdar Dursun sürprizi: İtalyan ekibi talip oldu

Sezon başında Darmstadt'tan ayrılarak Fenerbahçe'nin yolunu tutan Serdar Dursun, sarı-lacivertli formayla başarılı bir performans sergiledi. Golcü futbolcu için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de Serdar Dursun sürprizi: İtalyan ekibi talip oldu

Geçtiğimiz sezon Bundesliga 2 ekiplerinden Darmstadt'ta gol kralı olan Serdar Dursun, Fenerbahçe'nin bu sezon başında açıkladığı ilk transfer olmuştu. Golcü oyuncu, gol kralı olarak tamamladığı sezonun ardından sarı-lacivertlilerle 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Fenerbahçe'de Serdar Dursun sürprizi: İtalyan ekibi talip oldu

Pedro Almeida, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İtalya Serie A ligi ekiplerinden Venezia, Serdar Dursun'u transfer etmek istiyor. Görüşmeler devam ediyor." iddiasında bulundu.

Fenerbahçe'de Serdar Dursun sürprizi: İtalyan ekibi talip oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer almayan Serdar Dursun, Sarı Lacivertli formayla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 15 maçta forma giyerken 5 gol ve 1 asistlik katkıda bulundu.

Fenerbahçe'de Serdar Dursun sürprizi: İtalyan ekibi talip oldu

Kariyerinde daha önce Hannover 96, Eskişehirspor, Denizlispor, Fatih Karagümrük, Greuther Fürth ve Darmstadt gibi takımların formasını giyen Serdar Dursun, kariyerinde 335 karşılaşmaya çıktı ve 114 gol atıp 36 asist yaptı.


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