Fenerbahçe'de Serdar Dursun sürprizi: İtalyan ekibi talip oldu

Kariyerinde daha önce Hannover 96, Eskişehirspor, Denizlispor, Fatih Karagümrük, Greuther Fürth ve Darmstadt gibi takımların formasını giyen Serdar Dursun, kariyerinde 335 karşılaşmaya çıktı ve 114 gol atıp 36 asist yaptı.