Süper Kupa sonrası Sergen Yalçın unutulmadı

06 Ocak 2022 Perşembe, 09:29

Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi. Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed bin Ali Stadyumu'nda oynanan ve 120 dakikalık süresi 1-1 sona eren mücadeleyi penaltı atışları sonucunda Beşiktaş kazandı.

2020/21 sezonunda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunda takımın başında olan Sergen Yalçın ve ekibi unutulmadı.

Maç sonu Ersin Destanoğlu, "Bu kupada Sergen hocamızın ve ekibinin de çok büyük emeği var. Sergen hocamız bize geçen sene şans verdi. 2 kupa kazandık. Şimdi de 3. kupamız. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Önder Karaveli ise "Bu kupayla ilgili söylenecek bir şey var. Bizi bugün burada bu kupayı oynatan, geçen sene kazanılan 2 kupadır aynı zamanda. O kupaların kazanılmasında başta Sergen hoca olmak üzere, teknik heyet ve oyunculara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.