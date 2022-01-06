Süper Kupa sonrası Sergen Yalçın unutulmadı
Dün akşam Beşiktaş ile Antalyaspor arasında Katar'da oynanan Süper Kupa finalini Beşiktaş kazandı. Siyah-beyazlı futbolcular ve Önder Karaveli, şampiyonluğun ardından Sergen Yalçın'a teşekkür etti.
Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi. Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed bin Ali Stadyumu'nda oynanan ve 120 dakikalık süresi 1-1 sona eren mücadeleyi penaltı atışları sonucunda Beşiktaş kazandı.
2020/21 sezonunda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunda takımın başında olan Sergen Yalçın ve ekibi unutulmadı.
Maç sonu Ersin Destanoğlu, "Bu kupada Sergen hocamızın ve ekibinin de çok büyük emeği var. Sergen hocamız bize geçen sene şans verdi. 2 kupa kazandık. Şimdi de 3. kupamız. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.
Önder Karaveli ise "Bu kupayla ilgili söylenecek bir şey var. Bizi bugün burada bu kupayı oynatan, geçen sene kazanılan 2 kupadır aynı zamanda. O kupaların kazanılmasında başta Sergen hoca olmak üzere, teknik heyet ve oyunculara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
En Çok Okunan Haberler
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Hastanede endişelendiren görüntü
- Yılmaz Özdil'den kötü haber
- Turkovac aşısı hakkında kritik açıklama
- Uğur Şahin açıkladı: Yeni aşılar yolda
- Alkole büyük zam! İşte yeni fiyatlar
- e-Devlet'te yeni uygulama
- 'EDHO' yeni adıyla ekranlara dönüyor
- Özdağ'dan olay 'İmamoğlu' iddiası
- İşte en çok beğenilen siyasiler