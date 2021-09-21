Fenerbahçe'den ayrılan Frey ve Samatta, takımlarında yıldızlaştı

cumhuriyet.com.tr
21 Eylül 2021 Salı, 19:08
<p>Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir deplasmanında 1-0 mağlup olarak ligdeki ilk yenilgisini aldı.&nbsp;</p>

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir deplasmanında 1-0 mağlup olarak ligdeki ilk yenilgisini aldı. 

<p>Sarı-lacivertliler, 5 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak puanını 10 yaptı.</p>

Sarı-lacivertliler, 5 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak puanını 10 yaptı.

<p>Fenerbahçe henüz yeni transferlerden bir gol katkısı alamadı. Sarı-lacivertli takım Berisha, Rossi, Serdar Dursun ve Burak Kapacak'ı hücum hattına dahil etmişti.</p>

Fenerbahçe henüz yeni transferlerden bir gol katkısı alamadı. Sarı-lacivertli takım Berisha, Rossi, Serdar Dursun ve Burak Kapacak'ı hücum hattına dahil etmişti.

<p>Yeni gelenlerden verim alamayan Kanarya'nın takımdan gönderdiği futbolcular ise takımlarında yıldızlaştı.&nbsp;</p>

Yeni gelenlerden verim alamayan Kanarya'nın takımdan gönderdiği futbolcular ise takımlarında yıldızlaştı. 

<p>Antwerp'e transfer olan Michael Frey, 9&nbsp; gol 1 asist yaparken; aynı takımda oynayan Samatta da 1 gol kaydetti.</p>

Antwerp'e transfer olan Michael Frey, 9  gol 1 asist yaparken; aynı takımda oynayan Samatta da 1 gol kaydetti.

<p>Sözleşmesi feshedildikten sonra Kayserispor ile imzalayan Thiam ise 1 gol 1 asistle yoluna devam ediyor.&nbsp;</p>

Sözleşmesi feshedildikten sonra Kayserispor ile imzalayan Thiam ise 1 gol 1 asistle yoluna devam ediyor. 

<p>Bonservisiyle beraber Rusya'nın Khimki takımına satılan Kemal Ademi de çıktığı 4 maçta 1 asist kaydetti.</p>

Bonservisiyle beraber Rusya'nın Khimki takımına satılan Kemal Ademi de çıktığı 4 maçta 1 asist kaydetti.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler