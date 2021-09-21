Fenerbahçe'de Pereira'dan futbolculara 3 puan uyarısı

21 Eylül 2021 Salı, 16:42

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Pereira perşembe günü ligde oynanacak Giresunspor maçı öncesi futbolcularıyla özel bir görüşme yaptı. Vitor Pereira oyuncularından daha istekli olmalarını istedi.

Teknik direktör Vitor Pereira, “Bu takımın karakteri, kalitesi var. Bu takım birlik olmuş durumda. Önümüzde çok uzun bir yol var ve zirvenin sadece 3 puan gerisindeyiz. Rakiplerimiz de puan kaybedecek. Kesinlikle bu sene şampiyonluk savaşacağız. Hem vücut hem ruh olarak hem kafa olarak şampiyonluğa odaklanmış durumdayız. Bu takım şampiyonluk yarışında gereken cevabı verecek. Avrupa Ligi’nde de gidebildiğimiz en uzak noktaya giderek, elimizden gelen en iyi performansımızı sergileyeceğiz’ ifadelerini kullandı.

