Fenerbahçe'de Pereira'dan futbolculara 3 puan uyarısı
Teknik direktör Vitor Pereira oyuncularından Giresun maçında daha istekli olmalarını istedi.
Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Pereira perşembe günü ligde oynanacak Giresunspor maçı öncesi futbolcularıyla özel bir görüşme yaptı. Vitor Pereira oyuncularından daha istekli olmalarını istedi.
Teknik direktör Vitor Pereira, “Bu takımın karakteri, kalitesi var. Bu takım birlik olmuş durumda. Önümüzde çok uzun bir yol var ve zirvenin sadece 3 puan gerisindeyiz. Rakiplerimiz de puan kaybedecek. Kesinlikle bu sene şampiyonluk savaşacağız. Hem vücut hem ruh olarak hem kafa olarak şampiyonluğa odaklanmış durumdayız. Bu takım şampiyonluk yarışında gereken cevabı verecek. Avrupa Ligi’nde de gidebildiğimiz en uzak noktaya giderek, elimizden gelen en iyi performansımızı sergileyeceğiz’ ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Rıdvan Dilmen TRT'nin kendisine önerdiği ücreti açıkladı
- AKP kulislerinde Ya gelirse krizi
- CHP'de şüpheli ölümler
- İstismarın yaşandığı Kuran kursu hangi tarikatın?
- 400 milyon dolarlık yatıyla 90 gündür Bodrum'da
- Erdoğan'a anket şoku: İlk kez yüzde 30'un altında
- Kılıçdaroğlu HDP ile çözebiliriz demişti
- AKP'li belediye Validebağ'a girdi!
- O Kuran Kursu Tarikatın Çıktı
- Demirören-Ziraat Bankası krizinde yeni gelişme