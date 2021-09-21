Fenerbahçe'de Pereira'dan futbolculara 3 puan uyarısı

Teknik direktör Vitor Pereira oyuncularından Giresun maçında daha istekli olmalarını istedi.

cumhuriyet.com.tr
21 Eylül 2021 Salı, 16:42
Fenerbahçe'de Pereira'dan futbolculara 3 puan uyarısı
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Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Pereira perşembe günü ligde oynanacak Giresunspor maçı öncesi futbolcularıyla özel bir görüşme yaptı. Vitor Pereira oyuncularından daha istekli olmalarını  istedi.

Teknik direktör Vitor Pereira, “Bu takımın karakteri, kalitesi var. Bu takım birlik olmuş durumda. Önümüzde çok uzun bir yol var ve zirvenin sadece 3 puan gerisindeyiz. Rakiplerimiz de puan kaybedecek. Kesinlikle bu sene şampiyonluk savaşacağız. Hem vücut hem ruh olarak hem kafa olarak şampiyonluğa odaklanmış durumdayız. Bu takım şampiyonluk yarışında gereken cevabı verecek. Avrupa Ligi’nde de gidebildiğimiz en uzak noktaya giderek, elimizden gelen en iyi performansımızı sergileyeceğiz’ ifadelerini kullandı.


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