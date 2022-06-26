Türkiye Yol Şampiyonası'nda finale kalan sporculara ödülleri verildi

26 Haziran 2022 Pazar, 18:27

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda 400 sporcunun katılımıyla 4 gün süren şampiyonada, büyük erkek, büyük kadın, 23 yaş altı erkek, 23 yaş altı kadın, genç erkek, genç kadın, 17 yaş altı kadın, 15 yaş altı kadın kategorilerinde yarışlar gerçekleştirildi. Burç Kırsal Mahallesi’nde 300 yarışmacının katıldığı yarışın dördüncü gününde pedal çeviren ve derece elde ederek finale kalan sporculara da kupaları verildi. Yarışın final gününde parkurda nefes kesen yarışlara sahne olan sporcular seyircilerden de yoğun alkış topladı.



Türkiye Yol Şampiyonası'nın dördüncü gününde finale kalan genç erkekler kategorisinde Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Derneği birincilik ödülünü alırken; Spor Toto Spor Kulübü Derneği ikincilik, Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Derneği ise üçüncülük derecesi elde etti.

Türkiye Yol Şampiyonası'nın dördüncü gününde finale kalan büyük erkekler kategorisinde Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Derneği sporcularından Mustafa Sayar birincilik, Halil İbrahim Doğan ikincilik, Onur Balkan ise üçüncülük derecesi elde etti. Derece elde eden sporcular ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay ile Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu'nun elinden aldılar.