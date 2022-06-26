96. Gazi Koşusu kupa töreninde Ekrem İmamoğlu'nun ismi geçince A Spor yayını kesti
Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu'nun 96'ıncısını Özcan Yıldırım'ın bindiği Secret Power kazandı. Kupa töreninde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun isminin geçmesi üzerine A Spor yayını kesti.
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri düzenlenen, Türk atçılığının gururu Gazi Koşusu bugün saat 17.15’te Veliefendi Hipodromu’nda 96. kez koşuldu.
Covid-19 salgınından sonra tekrar 40 bin civarında coşkulu bir topluluğunun izlediği, Türkiye’nin en büyük derbisinde kazanan İngiliz atı Secret Power, jokeyi Özcan Yıldırım ve at sahibi Emrah Karamazı oldu.
A SPOR YAYINI KESTİ
Yıldırım, şampiyonluk kupasını alırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun isminin geçmesi üzerine iktidara yakınlığı ile bilinen A Spor canlı yayını kesti.
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