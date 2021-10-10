Fenerbahçe'nin eski yıldızından Messi açıklaması: Onu durdurmak artık kolay
"Messi artık geçmişe göre daha çok pas odaklı bir oyun oynuyor. Bu da defans oyuncularının işini kolaylaştırıyor. Sanırım artık slalom yarışlarını eskisi kadar sık yapmıyor. La Liga'da oynadığım dönemde daha önce karşı karşıya gelmiştik. O zamanlar çok güçlüydü. Taç çizgisine yakın oynuyordu ve gerçekten de inanılmazdı."
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