Süper Lig'in tecrübeli ismi, şampiyonluk favorisini açıkladı

10 Ekim 2021 Pazar, 19:02

Konyaspor'un başarılı ismi Serdar Gürler, kulübün YouTube kanalına konuk olarak açıklamalarda bulundu.

Gürler, Süper Lig'de namağlup ilerlediklerini belirterek, "Çok şükür namağlup devam ediyoruz. Trabzonspor da namağlup. Trabzonspor'un şampiyonluk yarışında açık ara 1 numaralı favori olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı ve yarışta Trabzonspor'u favori gördüğünü belirtti.

Belhanda ile ilgili konuşan Gürler, "Bir gün ben Belhanda ile oynamak isterim. Bence Türkiye'nin en iyi 10 numarası. Bütün maçları izlerim. Belhanda maçta 10 tane top kaybetsin öne oynayarak, 2 tane geçerse karşı karşıya pozisyon oluyor. Özel yetenek, zarif bilekler. Kendisine de söyledim Göztepe - Galatasaray maçında ona duyduğum saygıyı. Mesut abi yeni geldi. Dünya yıldızı. Onun için şu anda bir şey diyemem. 10 yıldır ben bu ligde oynuyorum. Gördüğüm en iyi 10 numara Belhanda." ifadelerini kullandı.



Gürler, "Messi doğuştan gelen bir yetenek. Ne kadar çalışırsanız çalışın onun seviyesine gelemezsiniz. Ronaldo'nun çalışma yeteneği var. Onun kadar çalışanı görülmedi. Adam robot gibi. Hayatını futbola adayan bir efsane." dedi.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Bu sezon unutamadığım maç yok. Ancak üzüldüğüm maçlar oldu. Trabzonspor maçında galibiyeti kaçırdık. Kasımpaşa maçında galibiyeti kaçırdık. Onlar üzdü. Ancak ne kadar iyi futbol oynadığımızı gösterdik 8 hafta boyunca." diye ekledi.



