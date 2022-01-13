Fenerbahçe'nin teknik direktör dejavusu!

ERSUN YANAL

Fenerbahçe'de Ersun Yanal, 2014 sezonunda göreve geldi. Sarı-lacivertli ekip ile bir kez şampiyonluk yaşayan Yanal, dönemin Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile fikir ayrılıkları sebebiyle veda etti. İlk döneminde 407 gün görevde kalan ve 40 maçta 24 galibiyet 6 beraberlik 10'da mağlubiyet yaşamıştı. Ardından 2018-2019 sezonunda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tecrübeli teknik adamı tekrar göreve getirdi. Bu defa 446 gün görevde kalan Yanal, bu süreçte 54 maça çıkıp 27 galibiyet 13 beraberlik 14'te mağlubiyet aldı.