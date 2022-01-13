Pep Guardiola: Artık ben de Galatasaray'ı destekleyeceğim
"ARTIK BEN DE GALATASARAY'I DESTEKLEYECEĞİM"
Sözcü'de yer alan habere göre; dünyanın en iyi aktif teknik direktörü olarak gösterilen ‘Pep', eski yardımcısı için “Çok önemli bir taktisyen. Disiplinli ve çalışkan. ‘Dome' kesinlikle doğru tercih olacaktır. Maçlarını izleyeceğim. Artık ben de Galatasaray'ı destekleyeceğim” ifadelerini kullandı. Bu sözler, Elmas'ı doğru ismi seçtiğine ikna etti.
"Pep Guardiola, 2007'de B takımının başına geçtiğinde Domenec Torrent'i analizci olarak görevlendirmişti. Bunun en önemli nedeni Torrent'in rakibi çözmedeki ustalığıydı. Hücumdan savunmaya, duran toptan nasıl penaltı kullandıklarına kadar raporunu sunar, Pep de takımını buna göre hazırlardı. Bu çalışma biçimi Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de de devam etti."
"PEP'İN İÇİNDEKİ SES"
"Torrent, zamanla taktik konusunda da devreye girmeye başladı. Onun tavsiyesiyle Messi'nin sahte 9 oynadığı maçta, Barcelona, Real Madrid'i adeta sahadan silmişti. Torrent için 'Pep'in içindeki ses' demek mümkün. Kariyeri boyunca Guardiola'nın özellikle rakip konusunda Torrent'in tavsiyelerinin aksine hareket ettiği tek bir maç bile yok."
"RAKİBİNİ ANALİZ ETMEDE DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN..."
"Torrent, takımını maç maç hazırlar ve değişken taktik uygular. Rakibini analiz etmede dünyanın en iyilerinden biridir ve özellikle maça yakın günlerdeki idmanları buna göre belirler. 4-3-3 tiki taka sisteminin Xavi ve Iniesta olmadan da başarı getireceğine inanır. Zaman zaman 3-2-2-3'ü de uygular. Savunma hücumdan başlar prensibine inanır ve rakibi ağır presle boğmayı hedefler."
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