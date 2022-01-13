Pep Guardiola: Artık ben de Galatasaray'ı destekleyeceğim

"Pep Guardiola, 2007'de B takımının başına geçtiğinde Domenec Torrent'i analizci olarak görevlendirmişti. Bunun en önemli nedeni Torrent'in rakibi çözmedeki ustalığıydı. Hücumdan savunmaya, duran toptan nasıl penaltı kullandıklarına kadar raporunu sunar, Pep de takımını buna göre hazırlardı. Bu çalışma biçimi Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de de devam etti."