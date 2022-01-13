Pep Guardiola: Artık ben de Galatasaray'ı destekleyeceğim

cumhuriyet.com.tr
13 Ocak 2022 Perşembe, 10:43
Pep Guardiola: Artık ben de Galatasaray'ı destekleyeceğim

Galatasaray’ın Domenec Torrent tercihi kamuoyunda sürpriz olarak yorumlansa da arka planda yoğun bir çalışma olduğu biliniyor.

Pep Guardiola: Artık ben de Galatasaray'ı destekleyeceğim

Domenec Torrent, Guardiola ile 2007'de başlayan ve 11 yıl süren yol arkadaşlığında onun adeta sağ kolu haline gelmişti. Burak Elmas, Pep Guardiola ile ‘Zoom' üzerinden Torrent'in özelliklerini ve yapabileceklerini konuştu.

Pep Guardiola: Artık ben de Galatasaray'ı destekleyeceğim

"ARTIK BEN DE GALATASARAY'I DESTEKLEYECEĞİM"

Sözcü'de yer alan habere göre; dünyanın en iyi aktif teknik direktörü olarak gösterilen ‘Pep', eski yardımcısı için “Çok önemli bir taktisyen. Disiplinli ve çalışkan. ‘Dome' kesinlikle doğru tercih olacaktır. Maçlarını izleyeceğim. Artık ben de Galatasaray'ı destekleyeceğim” ifadelerini kullandı. Bu sözler, Elmas'ı doğru ismi seçtiğine ikna etti.

Pep Guardiola: Artık ben de Galatasaray'ı destekleyeceğim

İspanyol gazetesi Mundo Deportivo’dan Cordula Reinhardt, Sözcü’ye yaptığı Torrent değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

Pep Guardiola: Artık ben de Galatasaray'ı destekleyeceğim

"Pep Guardiola, 2007'de B takımının başına geçtiğinde Domenec Torrent'i analizci olarak görevlendirmişti. Bunun en önemli nedeni Torrent'in rakibi çözmedeki ustalığıydı. Hücumdan savunmaya, duran toptan nasıl penaltı kullandıklarına kadar raporunu sunar, Pep de takımını buna göre hazırlardı. Bu çalışma biçimi Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de de devam etti."

Pep Guardiola: Artık ben de Galatasaray'ı destekleyeceğim

"PEP'İN İÇİNDEKİ SES"

"Torrent, zamanla taktik konusunda da devreye girmeye başladı. Onun tavsiyesiyle Messi'nin sahte 9 oynadığı maçta, Barcelona, Real Madrid'i adeta sahadan silmişti. Torrent için 'Pep'in içindeki ses' demek mümkün. Kariyeri boyunca Guardiola'nın özellikle rakip konusunda Torrent'in tavsiyelerinin aksine hareket ettiği tek bir maç bile yok."

Pep Guardiola: Artık ben de Galatasaray'ı destekleyeceğim

"Guardiola, 2018 yılında Dome diye hitap ettiği Torrent'e 'Artık takım çalıştırabilecek seviyedesin' demişti. Hatta geçen yaz Torrent, ciğeri gibi bildiği Barcelona'yı çalıştırabileceğini ancak isminin zayıf olması nedeniyle bunun mümkün olmadığını belirtmişti."

Pep Guardiola: Artık ben de Galatasaray'ı destekleyeceğim

"RAKİBİNİ ANALİZ ETMEDE DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN..."

"Torrent, takımını maç maç hazırlar ve değişken taktik uygular. Rakibini analiz etmede dünyanın en iyilerinden biridir ve özellikle maça yakın günlerdeki idmanları buna göre belirler. 4-3-3 tiki taka sisteminin Xavi ve Iniesta olmadan da başarı getireceğine inanır. Zaman zaman 3-2-2-3'ü de uygular. Savunma hücumdan başlar prensibine inanır ve rakibi ağır presle boğmayı hedefler."


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