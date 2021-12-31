Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?

cumhuriyet.com.tr
31 Aralık 2021 Cuma, 15:04
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?

Fenerbahçe'de teknik direktör konusundaki arayışın yakın zamanda sona ermesi bekleniyor. İşte hoca adayları ve son durum...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?

Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından maçlara Zeki Murat Göle yönetiminde çıkan Kanarya'nın bir hafta içerisinde yeni hoca konusunda sonuca ulaşması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?

Fenerbahçe'de hoca adaylarının ilk sıralarında yabancı isimler yer alıyor.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?

Benfica'nın görevine son verdiği Jorge Jesus için temaslar başladı.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?

Portekizli hocanın dışında Slaven Bilic de favori adaylar arasında.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?

Sezon başında Pereira öncesi gündeme gelen Bilic, Beijing Guoan'dan ayrılamadığı için anlaşma yapılamamıştı.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?

Kontratı sona erecek olan Bilic, Fenerbahçe'ye yakın görülüyor.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?

Yabancı hocalarda sonuca varılamazsa takımın sezon sonuna kadar İsmail Kartal'a emanet edilmesi bekleniyor.


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