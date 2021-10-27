Fernando Muslera, milli takımı bırakmaya hazırlanıyor
Gelecek yaz 36 yaşında girecek olan Muslera, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya kupası sonrası milli takıma veda edecek. Her yıl milli maç aralarında 10 binlerce km yolculuk yapan Fernando Muslera, bu sezon Galatasaray ile 3 kulvarda birden mücadele ediyor. Yoğun maç trafiğinde ailesine vakit ayıramamaktan şikayet eden tecrübeli kaleci, 1 yıl sonra milli takım kariyerini sonlandırma kararı aldı.
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