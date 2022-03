Ferzan Özpetek'in muhakkak izlenmesi gereken 13 önemli filmi

BİR ÖMÜR YETMEZ (2007)

Şen şakrak kahkahası, umut dolu mavi gözleriyle başarılı yönetmen Ferzan Özpetek'in her daim favori oyuncusu olmayı başaran Serra Yılmaz'ın da yer aldığı "Bir Ömür Yetmez", arkadaşlık gerilimlerinden beslenen ve ilişkiler arasındaki çatışkılı alanlara el atan bir yapım. Yıllardır birlikte olan kalabalık bir arkadaş grubu, çok yakın arkadaş olan farklı karakterlere sahip bir grup çifften ve yakın zamanda aralarına katılan yeni arkadaşlarından oluşur. Çiftlerin görünürde hayatları yolunda gidiyordur, her şey yerli yerindedir. Fakat her çiftin kendi içerisinde dışarıya vuramadığı kimi sorunları ve sırları vardır. Yeni tanıştıkları Paolo'nun gruba katılması ve grup üyelerinden birinin, Lorenzo'nun ani ölümüyle sarsılan grup üyeleri bu yeni gelişmeler sonrasında yavaş yavaş tüm saklı duygularını dökmeye başlayacaktır. Ferzan Özpetek'in ilişkiler üzerine isabetli gözlemlerde bulunduğu bu filmde Serra Yılmaz'ın yanı sıra, başrollerde Stefano Accorsi ve Margherita Buy gibi isimler de dikkat çekiyor.