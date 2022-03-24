Ferzan Özpetek'in muhakkak izlenmesi gereken 13 önemli filmi
Ferzan Özpetek, ilk filmi ile baş yapıt övgüsü almasını sağlayan İspanya,İtalya ve Türkiye arasında geçen Hamam filmi ile Cannes Film Festivalinin en prestijli bölümü olan ‘Quinzaine des Réalisateurs’de yer aldı. Çoğu ülkede gişe hasılat rekoru kırdı.
Ardından Harem Suare filmi de Cannes Film Festivali’nde ‘Un Certain Regard’ kategorisinde gösterime girdi ve Londra Film Festivali ile Toronto Film Festivaline davet edildi. Ferzan Özpetek’in üçüncü filmi de 2001 yılının en önemli fimi olmayı başardı. Başarılı yönetmenin her filmi olay oldu ve sayısız ödül kazandı.
İtalyan devlet başkanından bizzat ödül alan Ferzan Özpetek başarılarından dolayı Lezze şehri tarafından fahri vatandaşlık ödülüne layık görüldü.
İşte yönetmenin filmografisi: Asla kaçırmamanız gereken Özpetek filmleri...
HAMAM (1997)
Francesco ile Marta, Roma’da küçük bir dizayn firmasını işleten karı kocadırlar. Bir gün Francesco’nun uzun zamandır unutmuş olduğu teyzesi Anita vefat edince, İstanbul’a doğru yola çıkarak kendisine miras kalan hamamın satış işlemleri ile ilgilenmeye gider. Orada bu hamamı işleten aile ile tanışır. Ailenin fertlerinden birine karşı bir çekim hisseder. Dahası ailenin tümü ile Türkiye’deki atmosfere karşı kendisini yakın hissederek hamamı satmaktan vazgeçer.
Ferzan Özpetek yapımı olan film Antalya Film Festivali’nde ödüller aldı.
HAREM SUARE (1999)
1908 yılının Osmanlı İmparatorluğu'ndayız. İmparatorluk artık gerileme devrini de geçirmiş, çöküş dönemine girmiştir. Yıldız Sarayı'nda olan bitenden bağımsız bir şekilde günlerini geçiren Sultan Abdülhamit üzerinden komplolar kurulmaktadır. Haremdeki cariyerlerden biri olan Safiye'nin gözü yükseklerdedir. Harem ağalarından biri olan Nadir'le bir anlaşma yapan genç kadın önce padişahın gözde cariyesi olacak ardından da ondan bir çocuk doğurarak iktidara ortak olmaya çalışacaktır. Bu esnada ise Nadir'le Safiye arasındaki yasak aşk alevlenecektir.
İtalya - Fransa - Türkiye yapımı olan Ferzan Özpetek filmi Cannes Film Festivali'nde gösterildi.
CAHİL PERİLER (2001)
Antonia ve kocası Massimo Roma yakınlarında mütevazi bir hayat süren sıradan bir çifttir. Ancak bu sıradan yaşam Massimo'nun ani bir trafik kazasında hayatını kaybetmesi üzerine değişir. Antonia, Massimo'nun ofisinden gelen kişisel eşyalarına göz gezdirirken esrarengiz bir tabloyla karşılaşır. Bunun üzerine kocasının sağlığında kendisini aldattığından şüphelenmeye başlar ve bilinmeyeneri çözmek için esaslı bir araştırmaya girişir. Fakat elde ettiği sonuç zannettiğinden de ilginç olacaktır.
Ferzan Özpetek filmografisinin başarılı filmlerinden biri olan Cahil Periler, yurtdışında bir hayli sükse yapıp büyük bir gişe hasılatı elde etti.
KARŞI PENCERE (2003)
Giovanna, tavuk paketleyen bir bir firmada muhasebecidir. Biraz şüpheli bir işi olan, mezarlıkta çalışan bir adamla evlidir. Genç kadın, ilk başta karşı apartmanda oturan genç bir adamın hayatını merak etmeye başlar. Sonrasında da ona aşık olur. Aralarındaki ilişki, Giovanna’nın yaşlı bir adamdan öğrendikleri doğrultusunda giderek daha da güçlenir. Bu yaşlı adam ansızın hayatlarına girmiştir. Yaşlı adam 1943 yılı sonbaharında yaşanan bazı olaylara takıktır halen ve hafızasını oralarda bir yerlerde yitirmiştir sanki. Giovanna ile kendine bir sığınak bulmuştur.
Filmin yönetmeni Ferzan Özepetek, İtalyan Oscarlarında beş kategoride ödüle layık görülmüştür.
KUTSAL YÜREK (2005)
Irene küçük yaşta öksüz kalmış, teyzesi Eleonora tarafından yetiştirilmiş talihsiz bir kızdır. Bu talihini rol model olarak gördüğü teyzesini örnek alarak çevirmeye çalışan kadın teyzesi gibi önemli bir insan olmuştur. Başarılı ve tanınmış bir iş kadını olan Irene daha da fazlasını elde etmek ister. Bir gün arkadaşlarının intiharıyla şoka giren kadın, annesinden kalanlara bakmak için eski evlerine gider ve bu arada annesine ait eşyaların bulunduğu eski odaya girer. Bu eşyalara göz gezdirirken bambaşka yerlere giden Irene bu yolculuk sırasında esaslı bir dönüşüm yaşayıp hayatını değiştirmeye karar verir.
Ferzan Özpetek'in filmografisindeki filmler arasında değindiği konu ve içeriğiyla diğer filmlerden ayrılan Kutsal Yürek özellikle başroldeki Barbora Bobulova'nın başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
BİR ÖMÜR YETMEZ (2007)
Şen şakrak kahkahası, umut dolu mavi gözleriyle başarılı yönetmen Ferzan Özpetek'in her daim favori oyuncusu olmayı başaran Serra Yılmaz'ın da yer aldığı "Bir Ömür Yetmez", arkadaşlık gerilimlerinden beslenen ve ilişkiler arasındaki çatışkılı alanlara el atan bir yapım. Yıllardır birlikte olan kalabalık bir arkadaş grubu, çok yakın arkadaş olan farklı karakterlere sahip bir grup çifften ve yakın zamanda aralarına katılan yeni arkadaşlarından oluşur. Çiftlerin görünürde hayatları yolunda gidiyordur, her şey yerli yerindedir. Fakat her çiftin kendi içerisinde dışarıya vuramadığı kimi sorunları ve sırları vardır. Yeni tanıştıkları Paolo'nun gruba katılması ve grup üyelerinden birinin, Lorenzo'nun ani ölümüyle sarsılan grup üyeleri bu yeni gelişmeler sonrasında yavaş yavaş tüm saklı duygularını dökmeye başlayacaktır. Ferzan Özpetek'in ilişkiler üzerine isabetli gözlemlerde bulunduğu bu filmde Serra Yılmaz'ın yanı sıra, başrollerde Stefano Accorsi ve Margherita Buy gibi isimler de dikkat çekiyor.
MÜKEMMEL BİR GÜN (2008)
Emma'nın birlikte yaşadıkları evi, ayrıldığı kocası Antonio'ya bırakarak çocuklarını da alıp annesinin evine taşınmasının üzerinden bir yıl geçmiştir. Bir gece Antonio'nun yaşadığı dairen silah sesleri gelir ve biri polisi arar. Polis kapıyı kırmak üzeredir ve izleyici bu esnada bu olaydan önceki 24 saatitanık olur. Bu 24 saat içerisinde Fioravanti, Maja, Profesör Mara ve Aris isimli karakterlerin hayatlarındaki dönüm noktalarına tanık oluruz. Emma ve Antonio arasındaki yoğun ve problemli aşk ise bu kaotik ortamda izleyiciye sunulur.
'Mükemmel Bir Gün', Melania Gaia Mazzucco'nun büyük sükse yapan romanından, ünlü yönetmen Ferzan Özpetek tarafından beyaz perdeye uyarlandı.
SERSERİ MAYINLAR (2010)
Cantoneler, İtalya'nın güneyinde bir makarna fabrikasının sahibi olan, burjuvaziye mensup oldukça varlıklı bir ailedir. Bu gelenekçi ailenin erkek çocuklarından biri, Tommaso Roma'daki okulunu bitirir ve evine geri döner. Bu geri dönüş oldukça önemlidir çünkü Tommaso tüm ailesini bir arada toplayıp eşcinsel olduğunu açıklamaya karar vermiştir. Bu gerçeği erkek kardeşi Antonio'ya açıklar ve aile işlerini bırakıp yazar olmaya karar verdiğini söyler. Aile buluşması sırasında sırrını açıklamaya hazır olan Tommaso beklenmedik bir sürprizle başarısız olur. Erkek kardeşi Antonio da eşcinseldir ve bunu bizzat açıklar. Şimdi aileyi sıkıntılı zamanlar beklemektedir.
ŞAHANE MİSAFİR (2012)
Sicilyalı Pietro'nun tek hayali ünlü bir aktör olmaktır. 28 yaşındaki Pietro oyunculuğu kafasına o kadar çok takmıştır ki amacına ulaşmak için bin türlü çılgın yolu denemekte sakınca görmez. Roma'ya gelir ve önce bir pastanede çalışmaya başlar, aynı zamanda da aktörlüğe giden yolları aşındırır. Başta kuzeni Maria’nın evine misafir olarak yerleşir sonra kendi evine çıkar ama kısa sürede evde bir gariplik sezer. Sanki eşyalar kendi kendine hareket etmektedir, gece vakti garip fısıltılar gelmektedir. Pietro sevimli dairesini kendisinden başka "7 buçuk" hayali sakin ile paylaştığını fark edecektir!
İtalya'da yaşamını sürdüren Ferzan Özpetek'in dokuzuncu sinema filmi olan yapımın başrolünde Pietro'yu Elio Germano canlandırırken oyuncu kadrosunda Cem Yılmaz da var. Filmin müziklerinin büyük bölümünde İtalyan müzisyen Pasquale Catalano'nun imzası varken, Sezen Aksu'nun da filme özel parçalar bestelediği biliniyor.
KEMERLERİNİZİ BAĞLAYIN (2014)
Antonio ile Elena, beraber "yasak" bir aşk yaşamaktadır, zira Elena'nın Giorgio adında iki senelik bir nişanlısı vardır. Sakin ve huzurlu yaşamı bir anda bu beklenmedik tutku karşısında alt üst olacaktır. Öte yandan, Antonio da Elena’nın en yakın arkadaşının sevgilisidir ve Giorgio'dan pek haz etmez. Öte yandan Fabio da Antonio’ya karşı kin beslemektedir. Aradan 13 yıl geçer, artık Elena ve Antonio evlidir ve iki çocukları vardır. Üstelik Fabio ile kurdukları iş yolunda gitmektedir. Fakat ikili birbirlerine karşı duygularını sınayacak, çok daha sert bir sınavdan geçecektir. Bu yaşamda artık ne pişmanlıklara ne insanı sınırlayan önyargılara yer olmayacaktır... Ferzan Özpetek'in aşkın ve tutkunun tehlikeli sularına daldığı son filminin kadrosunda Kasia Smutniak, Francesco Arca, Filippo Scicchitano, Elena Sofia Ricci, Carolina Crescentini ve Paola Minaccioni gibi yabancı oyuncular yer alıyor.
İSTANBUL KIRMIZISI (2017)
Orhan travmatik bir kayıptan sonra her şeyini kaybetmiş ve vahşi bir yaşama yönelmiş eski bir yazardır. Her şeyi bırakarak Londra’ya yerleşir ve editör olarak çalışmaya başlar. Yıllar sonra İstanbul’a geri döner. Bu geri dönüşün nedeni zamanını Paris, Londra ve Berlin’de geçirmiş ünlü yönetmen Deniz Soysal ile tanışmaktır. Deniz hem tarihi aile köşkünden annesini taşımak hem de yeni filmi için hazırlık yapmak için İstanbul’dadır. Deniz doğup büyüdüğü şehirdeki çocukluk anıların anlattığı bir kitap yazmıştır. Orhan’ın İstanbul’daki işi, yayınlanmadan önce kitaba son dokunuşları yapmaktır. Uzun yazışmalardan sonra İstanbul’da buluşurlar. Ancak ertesi sabah Deniz ortadan kaybolur. Orhan’ın gelişi ve Deniz’in ortadan kayboluşu ilginç bir rastlantıya işarettir. Gizli bir soruşturma başlatılır. Herkes Deniz’in bir daha geri dönmeyeceğinden endişelidir. Bu sırada, Orhan, Deniz’in kitabında anlatılanların gerçeğin gösterişli bir kopyası olduğunu fark eder. Görünen odur ki Deniz’in gizemli yaşamı ortadan kayboluşuyla birlikte aydınlatılmanın eşiğindedir.
Ferzan Özpetek'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu da Özpetek Gianni Romoli ve Valia Santella ile birlikte kaleme aldı. Filmin oyuncu kadrosunda ise Halit Ergenç, Tuba Büyüküstün, Nejat İşler, Mehmet Günsür, Zerrin Tekindor, Serra Yılmaz ve Reha Özcan gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor.
NAPOLİ'NİN SIRRI (2018)
Napoli'nin Sırrı, beklenmedik bir andan hayatına giren bir aşk ile işlenen bir suç arasında sıkışan Adriana adındaki bir kadının hikayesini anlatıyor. Genç bir kadın olan Adriana, Napoli’de gittiği bir partide Andrea adındaki bir adamla tanışır. Andrea, özgüveni yüksek olan, çekici bir adamdır. Geceyi Andrea ile geçiren Adriana, hayatının aşkını bulduğunu düşünür. Genç kadın, hayatının değişeceğini, her şeyin güzel olacağını düşlerken, Andrea’nın buluşmaya gelmemesi genç kadını hayal kırıklığına uğratır. Hayatına geri dönen Adriana, otopsi yapmak için işe gittiğinde gizemli bir soruşturmanın ortasında kalır. Şüpheli bir cinayete kurban gitmiş bir bedeni inceleyen Adriana, bu karanlık sırrın gizemini çözebilecek midir?
Filmin yönetmen koltuğunda Karşı Pencere, Şahane Misafir, İstanbul Kırmızısı gibi filmleri yöneten Ferzan Özpetek oturuyor. Başrolünü Özpetek’in Karşı Pencere filminde de rol alan Giovanna Mezzogiorno‘nun üstlendiği filmin kadrosunda Alessandro Borghi, Maria Pia Calzone, Luisa Ranieri ve Isabella Ferrari gibi isimler yer alıyor. Gerilim türündeki filmin senaryosunu Ferzan Özpetek, Gianni Romoli ve Valia Santella birlikte kaleme alıyor.
ŞANS TANRIÇASI (2022)
Şans Tanrıçası, kısa bir süre arkadaşlarının çocuğuna bakmak zorunda kalan Alessandro ve Artura'nın hikayesini konu ediyor. Alessandro ve Arturo, on beş yıldır birlikte olan bir çiftir. Birbirlerine karşı hissettikleri tutku ve aşk sevgiye dönüşmesine rağmen çift, bir süredir ilişkilerinde kriz yaşamaktadır. Çiftin yakın arkadaşları Annamaria, hastalığı sebebiyle bazı kontroller için birkaç gün hastaneye yatmak zorunda kalır ve bu sırada Alessandro ve Arturo’dan, birkaç gün için çocuklarına bakmalarını ister. Çocukların onların hayatına ani girişi, Alessandro ve Arturo’nun hayatlarının beklenmedik bir şekilde değişmesine neden olur.
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