Ferzan Özpetek'in muhakkak izlenmesi gereken 13 önemli filmi

CAHİL PERİLER (2001)

Antonia ve kocası Massimo Roma yakınlarında mütevazi bir hayat süren sıradan bir çifttir. Ancak bu sıradan yaşam Massimo'nun ani bir trafik kazasında hayatını kaybetmesi üzerine değişir. Antonia, Massimo'nun ofisinden gelen kişisel eşyalarına göz gezdirirken esrarengiz bir tabloyla karşılaşır. Bunun üzerine kocasının sağlığında kendisini aldattığından şüphelenmeye başlar ve bilinmeyeneri çözmek için esaslı bir araştırmaya girişir. Fakat elde ettiği sonuç zannettiğinden de ilginç olacaktır.

Ferzan Özpetek filmografisinin başarılı filmlerinden biri olan Cahil Periler, yurtdışında bir hayli sükse yapıp büyük bir gişe hasılatı elde etti.